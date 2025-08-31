INCENDIOS FORESTALES
Protección Civil asegura que lo peor de los incendios ha terminado: España pasa a fase de alerta y seguimiento
Este nuevo estado implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios
EFE
España ha pasado de fase de 'preemergencia' a 'estado de alerta y seguimiento permanente', dando por finalizada la peor parte del episodio de incendios forestales más trágico y devastador la historia reciente del país, con más de 300.000 hectáreas quemadas, cuatro víctimas mortales y 48 heridos.
Así lo ha informado en una comparecencia de prensa la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde anoche se acordó que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para pasar de fase.
El nuevo estado de alerta y seguimiento permanente decretado por el Cecod implica que el Gobierno seguirá coordinando y poniendo a disposición de las comunidades todos los medios con los que cuenta en la lucha contra los incendios.
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- El mercado no termina para el Villarreal: Vargas, Etta Eyong y Franculino, los nombres propios
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Maribel Vilaplana reaparece en el estadio del Elche y enciende las redes
- Benicàssim resuelve el PAI del sector del Serradal, tras años de bloqueo
- Los 'puntos negros' de Castelló que emergen con las fuertes lluvias. Aquí los tienes
- La Policía indonesia detiene a dos personas por el crimen de la española Mati Muñoz en Lombok