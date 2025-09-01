Alta velocidad afectada
Retrasos en el AVE Madrid-Barcelona tras el hallazgo de restos humanos en la vía
El Periódico
La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha registrado retrasos este lunes debido al hallazgo de restos humanos en las vías, concretamente en el punto kilométrico 417 del trazado ferroviario.
Adif ha comunicado la incidencia poco después de las 11:00 horas. Durante la intervención, los trenes han estado circulando por una sola vía y con limitaciones de velocidad entre Zaragoza y Lleida. Esta situación ha provocado demoras en varios servicios mientras los forenses retiraban los restos y la autoridad judicial inspeccionaba la zona.
A las 15:00 horas, Adif ha informado de que la incidencia ha quedado resuelta y que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha comenzado a normalizarse.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Le piden 10 años por abuso sexual a una menor a la que dejó embarazada