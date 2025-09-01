Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Retrasos en el AVE Madrid-Barcelona tras el hallazgo de restos humanos en la vía

Un AVE acercándose a Lleida.

Un AVE acercándose a Lleida. / Jordi V. Pou / ARCHIVO

El Periódico

Barcelona

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha registrado retrasos este lunes debido al hallazgo de restos humanos en las vías, concretamente en el punto kilométrico 417 del trazado ferroviario.

Adif ha comunicado la incidencia poco después de las 11:00 horas. Durante la intervención, los trenes han estado circulando por una sola vía y con limitaciones de velocidad entre Zaragoza y Lleida. Esta situación ha provocado demoras en varios servicios mientras los forenses retiraban los restos y la autoridad judicial inspeccionaba la zona.

A las 15:00 horas, Adif ha informado de que la incidencia ha quedado resuelta y que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha comenzado a normalizarse.

