Las embarcaciones de la flotilla que se dirigía a Gaza vuelven a Barcelona por el mal tiempo

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon de Barcelona rumbo a la Franja de Gaza el domingo por la tarde tuvieron que volver hacia el puerto por la noche a causa de las malas condiciones meteorológicas. Los responsables de la expedición humanitaria —en la que viajan la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau— decidieron desviarse ante la previsión de tormentas y la fuerte tramontana en el mar.

Fuentes de ERC, que cuentan con el concejal Jordi Coronas como capitán de una de las embarcaciones, explicaron que este lunes se celebrará una reunión con los responsables del resto de barcos de la misión para estudiar la posibilidad de volver a zarpar hacia Gaza a primera hora de la tarde.

Nadie esperaba era que la Global Sumud Flotilla retornara a la capital catalana por razones que no fueran una intercepción israelí. Y es que este domingo, la expectación fue máxima en el puerto de Barcelona: unas 5.000 personas se congregaron y vitorearon a los tripulantes que se lanzaban al mar. “Creemos que romperemos el asedio”, auguró Thiago Ávila en la rueda de prensa previa a la salida, en la que también participaron Greta Thunberg y el actor irlandés Liam Cunningham. "La causa de la flotilla es la causa de la humanidad", declaró Ada Colau en la misma conferencia.

La Flotilla zarpó a las 15.00 horas al compás del 'Bella Ciao' entonado por los manifestantes, con el objetivo de “detener el genocidio”, abrir un corredor humanitario hacia Gaza y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel. Todo ello en un contexto marcado por la declaración de hambruna en el enclave palestino por parte de la ONU, que advierte de que más de 640.000 personas podrían enfrentarse a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria a finales de septiembre. Con las embarcaciones de fondo, Greta Thunberg advirtió que no había alternativa a la misión. "El plan B es volver más fuertes. No es una misión de caridad, es una misión de solidaridad”.

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, presente en el Moll de la Fusta, lo resumió así en declaraciones a El Periódico de Catalunya: “Hoy ha pasado algo sorprendente en Barcelona: la ciudadanía se ha organizado para detener el genocidio, mientras los gobiernos occidentales siguen apoyando a Israel. Existe un divorcio ético muy grande entre los gobiernos y la población que dice: ‘No en nuestro nombre’”.