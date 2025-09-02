Meta explota sin permiso la imagen de Taylor Swift y Scarlett Johansson para crear chatbots sexuales de IA

Meta, la empresa tecnológica detrás de Facebook e Instagram, se ha apropiado sin permiso de los nombres e imágenes de famosas para crear chatbots de inteligencia artificial que flirtean con los usuarios y les lanzan insinuaciones sexuales, según ha destapado una investigación de Reuters. Entre las víctimas destacan celebridades como Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway y Selena Gomez.

La mayoría de los asistentes conversacionales que mimetizan sin consentimiento a esos personajes fueron creados por usuarios de Meta, si bien un empleado de la compañía también estaría involucrado en una práctica que viola la privacidad de las afectadas, pero también las políticas internas del gigante de las redes sociales.

Durante varias semanas, Reuters puso a prueba los chatbots para adultos y descubrió que insistían en que eran los actores y artistas reales y que, cuando se les pedían fotos íntimas, generaban "imágenes fotorrealistas de sus homónimos posando en una bañera o vestidos con lencería y con las piernas abiertas".

También menores de edad

Meta permite que sus millones de usuarios en todo el mundo puedan utilizar una herramienta interna para crear este tipo de avatares mediante IA. Reuters destapa que la empresa ha permitido que se explote sin permiso la imagen de famosos infantiles como Walker Scobell, una estrella de cine de tan solo 16 años, y que se produzcan imágenes realistas con el actor medio desnudo y sin camiseta.

Sobre el papel, Meta no permite la creación de imágenes íntimas mediante IA. "Al igual que otros, permitimos la generación de imágenes que contienen figuras públicas, pero nuestras políticas tienen por objeto prohibir las imágenes de desnudos, íntimas o sexualmente sugerentes", ha explicado Andy Stone, portavoz de la compañía, en declaraciones a la agencia. A la práctica, claro está, esa prohibición es papel mojado.

Tras la denuncia de Reuters, Meta eliminó una docena de bots, tanto avatares de famosas que se habían etiquetado como parodias como otros que no, un contenido a priori prohibido en las políticas de la compañía que aún así se había permitido.

Desde que la agencia internacional destapó el enésimo escándalo de privacidad de Meta, sus acciones han caído un 1,43%.