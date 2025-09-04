“Celebraban la muerte de guardias civiles”: las polémicas declaraciones de Juanma Castaño tras las protestas contra Israel en La Vuelta

La Vuelta Ciclista a España atraviesa jornadas complicadas tras el impacto de las protestas en favor de Palestina y contra Israel, cuyo gobierno patrocina al equipo Israel Premier Tech. Este miércoles, las manifestaciones obligaron a la organización a cancelar el final previsto en la Gran Vía de Bilbao.

La etapa se dio por concluida a tres kilómetros de meta al no poder la Ertzaintza garantizar la seguridad del pelotón. De esta manera, no se proclamó ganador y solo se contabilizaron los tiempos para la clasificación general. Tampoco se otorgaron puntos del maillot de la regularidad, aunque sí se validaron los conseguidos en los pasos por los puertos de montaña.

Polémicas palabras de Juanma Castaño

El periodista Juanma Castaño reaccionó con dureza en El Partidazo a lo sucedido en Bilbao y vinculó las protestas con la actividad de ETA. "Hasta hace dos días celebraban los atentados contra guardias civiles", aseguró, en referencia a algunos de los manifestantes.

En su intervención añadió: "Entre las personas tan afectadas en el día de hoy, estoy convencido que había algunos que estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares". Y remarcó: "Algunos de esos que llevaban banderas de Palestina seguro que, no hace mucho, estaban celebrando la muerte de personas inocentes".

Castaño condenó las protestas en favor de Gaza porque, según afirmó, "se pide la paz con violencia, con chantaje, con extorsión. No podemos estar así todos los días". El periodista advirtió además que, en caso de que el equipo Israel Premier Tech decidiera abandonar la carrera, "sería una victoria para los que están extorsionando de alguna forma".

Finalmente, quiso matizar: "La gente que no estamos de acuerdo con este tipo de protestas no quiere decir que no condenemos y lamentemos todo lo que está ocurriendo en Gaza. Ya hemos dicho que hay que respetar todos los mensajes, las banderas, las pancartas, los gritos... lo que sea. Pero no aquello que atente contra la libertad y contra la seguridad de gente que no tiene nada que ver en este conflicto, como son los ciclistas de La Vuelta ciclista a España".