"Alarmante espiral" de la violencia sexual en menores: la Fiscalía investiga 3.283 casos

La Fiscalía General del Estado califica de "alarmante espiral" el incremento que se ha producido en los delitos de violencia sexual cometidos por menores. En 2024 se abrieron 3.283 causas, lo que supone un aumento del 3,07% que continúa la "tónica ascendente" que se lleva viviendo desde 2017, según consta en la memoria anual del ministerio público relativa al año 2024 hecha pública este viernes. En 2023 fueron 3.185 procedimientos y el año anterior, 2.947.

Para explicar el fenómeno, en el que ya se tuvo en cuenta en la memoria anterior, la incidencia que la ley del sí es sí podría tener, al considerar agresión lo que antes se entendía como abuso, los fiscales destacan diversos factores, entre los que creen que pueden encontrarse "la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual, el consumo de alcohol y otras sustancias", así como "el acceso temprano a la pornografía".

Como se llega a ella "sin una adecuada educación sexual y en valores", se produce una "trivialización de las conductas violentas" que conduce "a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas, así como la constatada banalización de las relaciones sexuales y de la intimidad", denuncia la fiscalía. Ello hace que la adolescencia considere la pornografía hasta "una fuente de inspiración". La memoria señala que el 54,1% de adolescentes cree que "proporciona ideas para sus propias experiencias sexuales (en mayor medida ellos) y al 54,9% le gustaría poner en práctica lo visto".

Para los fiscales representa "un peligro muy importante" la posibilidad de que "internet se convierta en docente y consultorio sobre sexualidad para la infancia y la juventud", sobre todo ante "la falta de capacidad de la adolescencia para ser crítica con la pornografía y para comprender que lo que se ve es ficción". De ahí "la necesidad de que los adolescentes tengan herramientas para interpretar los contenidos, ya que acceden a los mismos sin haber culminado su proceso madurativo", argumenta el texto.

"El acceso indiscriminado a través de las redes sociales a conversaciones, vídeos y demostraciones de todo tipo de porno violento y duro, en el que la percepción de las relaciones sexuales dista mucho de la realidad, crea en los menores una visión falsa y distorsionada de las relaciones sexuales que trasladan posteriormente a sus propias vivencias", advierte la Fiscalía General.

Violencia machista

La fiscalía también considera "muy preocupante" el incremento vivido en los delitos de violencia de género cometidos por menores. En 2024 se registró la cifra más alta de los últimos cuatro años en cuanto a diligencias incoadas por maltrato a la pareja y la expareja, con 888 causas registradas frente a las 807 del año anterior, lo que supone un incremento del 10,04%.

Ello "pone de manifiesto que no está calando en los jóvenes los grandes esfuerzos que se están realizando en la formación en igualdad, predominando una deficitaria educación en valores que el entorno educativo del menor no ha sabido o podido paliar". Para el ministerio público "ello está íntimamente relacionado también con el ya aludido abuso de las redes sociales, plagadas de bulos informativos que buscan a los menores como gancho fácil para difundir su ideología, a veces centrada en la negativa o, al menos, la minusvaloración de la violencia contra la mujer".

El dato positivo que aporta la memoria, consistente en que la criminalidad entre menores ha descendido el último año un 6% respecto a 2023, con 67.367 diligencias preliminares abiertas, se contrarresta con el "auge de conductas cada vez más violentas realizadas por menores" detectado. En este sentido, destacan los delitos contra la vida, en los que se ha vivido un incremento del 18,81% en los homicidios consumados o en grado de tentativa, con 120 causas abiertas por este delito en 2024, lo que se atribuye por el ministerio público "al incremento de grupos organizados de carácter urbano que actúan muy violentamente contra otros grupos rivales". Señalan que estas bandas proliferan no solo en las grandes ciudades.

Esas cifras "demuestran unos elevados niveles de incidencia de esta modalidad delictiva", que obliga a la fiscalía a plantear "la necesidad de realizar una reflexión profunda sobre la ausencia de importancia y banalización que los menores otorgan al empleo de medios y formas virulentas en su comportamiento social".