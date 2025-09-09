El tratamiento de anoxia a la Macarena "ha sido un éxito de principio a fin": la imagen sale de la cápsula de atmósfera 0

La imagen de la Macarena ha permanecido en la burbuja de tratamiento de anoxia durante 24 días con un 0% de concentración de oxígeno. Una vez sacada de dicha burbuja, los técnicos de Samitech y Pedro Manzano, con la presencia de la Junta de Gobierno, han comprobado el estado de la talla. En este sentido, el director técnico de Samitech, Roberto Fernández Ramos, valora el tratamiento como “un éxito de principio a fin” ya que se ha desarrollado “según lo esperado” y cumpliendo “los plazos previstos” desde que se alcanzara el 0% de concentración de oxígeno entre las primeras 24 y 36 horas de inicio del mismo.

Samitech confirma que existe la seguridad, desde el punto de vista biológico, de que cualquier tipo de forma de vida que dependiera del oxígeno ya ha sido eliminada definitivamente del interior de la talla. Es decir, de haber insectos xilófagos en la talla estos ya se habrían dado por extinguidos por completo. Asimismo que se ha comprobado físicamente que la integridad de la Sagrada Imagen no ha sido alterada y que no existe ninguna variación estética con respecto al momento en que se inició el tratamiento de anoxia.

Por su parte, el conservador restaurador Pedro Manzano, que ha supervisado y monitorizado todo el proceso, califica el tratamiento de “exitoso” puesto que se ha completado el ciclo previsto de 24 días de anoxia sin incidente alguno, coincidiendo con los técnicos en la seguridad de que los resultados de la misma son óptimos y permiten dar por concluida esta fase inicial de la restauración.

Este tratamiento corresponde a la primera fase de la intervención aprobada por el Cabildo extraordinario de la Hermandad de la Macarena celebrado el pasado julio. En el informe diagnóstico que se leyó por parte de la Junta de Gobierno, una de las conclusiones que más alertó a los hermanos y a los conservadores del patrimonio histórico en general fue que la talla presentaba cavidades provocadas por el ataque de insectos xilófagos. Si estos insectos seguían en el interior de la imagen o por el contrario la huella de su paso por la madera se había generado hace años o décadas es algo que se desconocía, es decir, no se podía determinar si la afección xilófaga estaba activa o no, de forma que la recomendación era realizar este tratamiento de anoxia.

La siguiente fase consistirá en atender las necesidades estructurales tras las deficiencias detectadas a través de las pruebas diagnósticas. Los trabajos en esta nueva fase se centrarán en la desunión de las piezas en el lado izquierdo de la mascarilla y en la actuación sobre el nudo desestructurado que se ha detectado en los estudios mediante imágenes médicas en la zona posterior de la espalda de la imagen. Asimismo, el restaurador comprobará el estado de aquellos puntos de la estructura de la talla a los que no llegó el tomógrafo ni las pruebas realizadas sobre el material lígneo.

En un mensaje en X, la Hermandad ha querido expresar su más agradecimiento a Samitech, empresa extrema especializada en trabajos sobre el patrimonio, "por la profesionalidad, respeto y delicadeza con que han desarrollado el tratamiento de anoxia así como por la generosidad demostrada por esta empresa".