Los abuelos como figura clave en la organización familiar: "Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental"

Son reflejo de sabiduría, son una muestra clara de lo que es querer y son también pieza clave en la organización de las familias. Lo evidencia el día a día y lo confirman los datos: casi la mitad de los abuelos (46,7%) cuida de sus nietos de forma habitual, y cerca de un 30% (28,6%) lo hace diariamente mientras sus hijos están en el trabajo. Se desprende así del informe publicado por Aldeas Infantiles SOS en julio, que también recoge que el 85% de los abuelos participa en el cuidado de sus nietos en algún momento de la crianza.

«Los abuelos juegan un papel muy importante la conciliación familiar», afirma María Luisa García, responsable de la Red Estatal de Mayores Vecinales, que pone en valor las funciones que cumplen los mayores a nivel emocional pero también de cuidados. Y ejemplo de ello es la vuelta al cole. «Con el comienzo del curso están pendientes de llevar y traer de clase a los niños», dice García.

Es precisamente esta la labor que ha desempeñado José Antonio Rangil estos últimos años, cuando iba a buscar a sus nietos al colegio a las 14.00 horas y los llevaba a su casa a comer hasta que saliera su padre del trabajo. «Este curso no será así porque se han arreglado entre ellos y se han cambiado los turnos laborales», apunta. Pero el cuidado de los abuelos a los nietos es diario. «En verano han estado unos días de campamento y luego me he quedado con ellos por las mañanas», comparte Rangil, que cuenta que ha jugado con ellos en el parque y les ha dado de comer. «Se hace con gusto porque son tus nietos», afirma.

Sin embargo, este valioso acompañamiento de los más mayores implica una entrega física y emocional que no siempre resulta fácil de sostener. «Hay quien ya no tiene edad para cuidar, sino para descansar. A veces hay algunos no pueden estar mucho rato en pie pero los ves cuidando a los niños en el parque», comparte García. «Yo, por suerte, estoy físicamente bien, no tengo ningún problema, entonces no se me hace pesado a ese nivel. Es más cansado a nivel mental, porque son niños y son incansables, entonces igual te piden que juegues con ellos o se ponen insistentes», cuenta Rangil.

Por eso, García resalta la importancia de establecer ciertos límites. «Los abuelos ejercen dobles labores, y ellos también necesitan socializar y hacer actividades con el grupo de edad que les toca. Con tareas de este tipo, como las de ir a buscar al colegio, se ven muy limitados en ese ámbito social», indica. García habla desde la experiencia, pues son varias las personas mayores que han compartido con ella que esperaban vivir su vejez de otra forma. «Pensaban que era una etapa de descanso y no con horarios. Esos momentos de tener que llevar al pediatra, por ejemplo, se convierte en algo agobiante porque tienen que reestructurar su vida», explica. Todavía repercute más en las abuelas. «En ellas recae el trabajo de hacer la compra, de preparar la comida, y además tienen más esperanza de vida», dice.

En el caso de Rangil ha conseguido gestionar bien la organización familiar. «Los padres se han dado cuenta de este tipo de cosas y muchas veces me dicen que, si no puedo ir a por los nietos cuando me lo piden, ya buscan otra alternativa», expone. Y lo agradece, porque está apuntado al centro de mayores y forma también parte de la asociación de vecinos, lo que le hace tener las tardes ocupadas. García subraya que la relación abuelos-nietos es muy positiva, y por eso se debe cuidar. Por un lado, los pequeños se ven reforzados porque sus mayores los «escuchan y protegen, y al estar tantas horas con ellos ejercen un peso importante en su educación», señala. Por otro, «los nietos son los que más se acuerdan y echan de menos a los abuelos porque van sin prisas».

«Los abuelos tienen otro talante, otra forma de ver la vida», afirma García. Y hay que respetarlos. «Se da por hecho que la figura del abuelo está ahí para lo que se necesite, sin tener en cuenta que es persona que tiene sus propias necesidades deseos y gustos», concluye.