Este actor de 'La que se avecina' revoluciona las redes con su nuevo tatuaje: "¡Se te ha ido la olla!"

'La que se avecina' es una de las series más reconocidas en España. Se estrenó en 2007 y a día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. La trama consiste en narrar las aventuras y problemas cotidianos de la comunidad de vecinos 'Mirador de Montepinar'. Dos de los personajes más emblemáticos de 'La que se avecina' son Pablo Chiapella, que interpreta a Amador Rivas, y Eva Isanta, que da vida a Maite Figueroa, conocida como La Cuqui. Esta pareja ficticia en la serie tiene un hijo en común: Amador Junior, o mejor dicho, Ojos de Pollo, interpretado por Álvaro Giraldo.

Actualmente, Giraldo está dando mucho de qué hablar, pero no por su participación en 'La que se avecina', sino porque ha compartido varias imágenes a través de su perfil de TikTok, donde se le puede ver haciendo varias actividades. Sin embargo, la fotografía que más ha llamado la atención ha sido sobre su nuevo tatuaje, que se ha hecho en el pectoral izquierdo.

A pesar de que la intención era 'buena', el tatuaje está dando la vuelta al mundo, debido a que hay un error ortográfico. En el tatuaje se puede leer: "Nunca pierdas la Fé". Sin embargo, la palabra 'Fe' no lleva tilde. Además, las redes no se creen que a su edad, 16 años, se haya realizado este tipo de tatuaje en el cuerpo.

Los usuarios de TikTok no tardaron ni un minuto en reaccionar a la errata: "Ya no es ojos de pollo, ahora el pollo lo vende él", "Nunca pierdas el pollo", "¡Se te ha ido la olla!" o "Estoy flipando con lo que se ha hecho". No todo fueron comentarios destructivos hacia su persona, ya que una usuaria de TikTok destapó que se podría tratar de un tatuaje hecho para grabar alguna escena de 'La que se avecina'.

Por ahora, Giraldo no se ha pronunciado sobre su nuevo tatuaje. Así que habrá que estar atento a sus próximas fotografías por si se trata de un tatuaje exclusivo para 'La que se avecina' o se lo ha hecho de por vida.