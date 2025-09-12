El castellonense Quicus también 'naufraga' en el amor: "Me gustan pijas y con patrimonio"
El ‘influencer’, que dejó su buque varado en la Playa del Pinar del Grau, no congenia con Charís en el programa de citas First Dates
No está siendo esta la mejor semana para Enrique, conocido en redes sociales como Quicus. Y es que si a principio de semana fue noticia porque su yate naufragó en la playa de El Pinar del Grau de Castelló, días después acudió al programa de First Dates con el objetivo de encontrar el amor sin mucha fortuna.
Quicus se presentó como ‘influencer’ asegurando que son muchos los que le paran por la calle: “A veces les pido 5 euros por foto”. Añade también que vive de forma holgada pues cuenta con la herencia que le dejó su padre fallecido: “Me dejó yates, pisos o coches. Tengo un BMW y un Porsche”. Es por ello que se dedica “a vivir la vida y a las redes sociales”.
Quicus, que se define como creador de contenido, comenzó la cita con Charís con el pie izquierdo, pues aseguró que ni Suiza ni Andorra estaban en Europa, un atrevimiento que fue reprochado por la joven en el programa: “Si no sabe diferenciar entre Europa y Unión Europea veo difícil que sepas gestionar un patrimonio”.
El encuentro entre Quicus y Charís no iba por tanto por buen camino y el final no fue mucho mejor. “No tendría una cita porque es una persona opuesta a mí; de lo peor”, sentenciaba Charís, una joven de 20 años de Girona estudiante de Medicina. “No tendría una segunda cita porque no me cae bien. No conectamos. Que no me conozca ya es algo muy fuerte porque soy una estrella; un crack”, apostillaba Enrique, entendemos que echando mano de la ironía.
Sobre el yate varado en la playa de El Pinar no dijo nada, pues probablemente además el programa sería grabado previamente a este suceso, pero sí desveló lo siguiente: “En mis barcos he organizado alguna fiesta, algún botellón con botellas de Moët & Chandon o Vega Sicilia”.
