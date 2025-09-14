Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 14 de septiembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 14 de septiembre de 2025 es: 1, 2, 4, 25 y 30, siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- Matan de una paliza a un conocido ganadero a la puerta de su casa
- Así fue el violento robo a un conductor en el centro de La Vall d’Uixó
- Luces y sombras en la última tarde taurina de las fiestas de Vila-real
- Polémica en el inicio de curso en la UJI: El Consell califica de 'intolerable' el veto al director general de Ciencia y la UJI lo considera un 'malentendido protocolario
- Segorbe registra una Entrada de Toros y Caballos más larga y arriesgada por un astado rezagado
- Los 'collidors' rascan 1,38 euros más al día para la nueva campaña citrícola