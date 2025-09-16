Estos son los mutualistas jubilados que no cobrarán la devolución del IRPF

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a finales de julio una normativa donde introduce el proceso para que los jubilados mutualistas puedan reclamar la devolución del IRPF. En caso de ser aceptada, la Agencia Tributaria podría retornar hasta 4.000 euros anuales.

Esta devolución está pensada para los contribuyentes que trabajaron antes de 1979. En concreto, se trata de quienes fueron empleados durante el sistema de mutualidades laborales obligatorias, antes de integrarse al sistema de la Seguridad Social.

De esta forma, miles de jubilados podrían recuperar hasta 4.000 euros anuales, entre los ejercicios de 2019 y 2022. Además, la devolución era automática y los interesados no debían presentar ninguna declaración complementaria.

Corrección fiscal de Hacienda

"El formulario habilitado para los periodos impositivos 2019 y anterior no prescritos, servirá también para iniciar el correspondiente procedimiento de rectificación de autoliquidación o devolución iniciado mediante autoliquidación, respecto de todos los periodos impositivos afectados por el régimen específico citado, periodos 2020 a 2022", explica el boletín.

La corrección fiscal de Hacienda se ha producido después de las sentencias del Tribunal Supremo, que han dado la razón a los pensionistas. No obstante, no todos los pensionistas percibirán esta devolución de forma automática.

Abuelos. / EMILIANO LASALVIA

Los solicitantes tendrán que cumplir con una serie de requisitos, como que su pensión actual contenga retenciones del IRPF. Por otro lado, los pensionistas que perciban una prestación por debajo del mínimo exigido para retener IRPF, no recibirán ningún ingreso adicional.

Indignación de muchos pensionistas

La limitación ha provocado la indignación de muchos pensionistas, que reclaman al organismo su derecho a reembolso por historial de cotizaciones. Sin embargo, Hacienda no ha declarado ninguna modificación de la norma.

Finalmente, también perderán la devolución los pensionistas que igualaron su pensión como si hubieran cotizado bajo el régimen general. Cabe destacar que el reembolso se producirá de forma automática en un único pago, sin presentar una nueva declaración para aquellos que cumplan las condiciones.