El buque factoría aceleró a hasta 6,2 nudos tras arrollar al barco gallego 'Tafra 3'

El número IMO (de International Maritime Organization) de un barco está compuesto de siete dígitos. Es como su DNI: no cambia, con independencia de si muda de propietario o bandera, hasta que se desguaza o se da de baja por un siniestro. Por eso el buque factoría Right Whale ha sido siempre 'IMO 8228543' desde su construcción, cuando fue ruso bajo el nombre Pyotr Shafranov, cuando se llamó Coral o, ya con su denominación actual, cuando se mudó a Gambia tras haber testado otros pabellones de conveniencia como el georgiano o el camerunés.

No trabaja solo en aguas mauritanas porque, sin ir más lejos, tiene hermanos gemelos en el mismo caladero: Kapitan Morgun (fue ruso hasta 2015, ahora también es lituano) o Grey Swan (ex Anatoliy Gankevich, ahora con bandera de Camerún). Incluso primos carnales: Admiral Shabalin, Nikolay Telenkov o Vasiliy Lozovskiy, todos de factura muy similar, pero de más eslora (120 metros) y pabellón de Rusia. Todos, largando enormes redes para especies pelágicas (sardina, caballa, jurel...) y con capacidad para procesar a bordo más de 100 toneladas diarias de capturas. Sin excepción, su rastro se puede comprobar a través del sistema de posicionamiento AIS. A menos que lo apaguen, claro. Y FARO ha accedido al del Right Whale, que el pasado viernes se llevó por delante al pesquero con capital gallego Tafra 3, con el resultado de cinco desaparecidos —de 26 tripulantes— y la pérdida total de la embarcación.

Los datos los provee el proyecto Global Fishing Watch, con participación de Oceana, Google y la tecnológica SkyTruth.

La derrota

En la tarde del siniestro, el Right Whale navegó a entre 4,7 y 5,5 nudos de velocidad, en una zona que tenía como máximo 58 metros de profundidad (31,7 brazas). El abordaje se produjo a las 20:05 horas españolas y 18:05 horas UTC, que es el mismo huso horario de Mauritania. Coincide este instante con un abrupto descenso de velocidad del buque de pabellón de Lituania, hasta los 1,8 nudos. Pero inmediatamente después la elevó de manera drástica, hasta los 6,3 nudos, y mantuvo una marcha superior a los 4 nudos durante casi dos horas. Global Fishing Watch ubica el instante en el que el Right Whale se habría sumado al dispositivo de búsqueda de desaparecidos a en torno a las 20:55 horas UTC, casi tres horas después del abordaje. El vídeo de la embestida, avanzado este lunes por FARO en su edición digital, ya está en poder de la fiscalía mauritana de Nuadibú.

El hundimiento del Tafra 3, con una brecha masiva en el costado de estribor, fue muy rápido. Según testimonios de personas cercanas a los supervivientes el patrón, Javier Gestido, fue arrastrado al fondo, aunque pudo emerger gracias a su experiencia como submarinista. Fue su pericia la que permitió no solo voltear una de las balsas salvavidas —todas se accionaron por la zafa hidrostática—, si no también colocar el chaleco al patrón de costa, José Manuel Diz, conmocionado con un golpe en la cabeza.

El capitán del Right Whale, de nacionalidad rusa, permanece detenido, si bien el buque factoría operó con normalidad entre el sábado y este mismo martes, cuando regresó para fondear en Nuadibú. Este miércoles regresa a Galicia Diz, quien ayer perdió la conexión de avión en Gran Canaria. La instrucción continúa, motivo por el que Gestido permanece en el país magrebí.