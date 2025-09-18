Estás poniendo mal el aire acondicionado todo el verano: la OCU explica los errores que todos cometemos

El aire acondicionado es el arma con el que cuentan la mayoría de los hogares en España para hacer frente al calor. Este ya se ha convertido en un imprescindible como puede ser una lavadora o un horno, porque las altas temperaturas obligan a que ya se tenga que instalar casi por obligación. Sin embargo, aunque todos tengamos uno, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha explicado que lo hemos usado mal.

El uso de este electrodoméstico no se trata solo de comodidad. En las horas de más calor, especialmente durante las olas extremas, mantener una temperatura adecuada dentro del hogar puede prevenir golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud, especialmente en personas mayores, niños y enfermos crónicos. Por ello, es esencial contar con un aparato eficiente, pero también saber utilizarlo correctamente.

El consumo energético, un problema creciente

El aire acondicionado puede representar hasta el 30% del consumo eléctrico en los meses de verano. Usarlo mal no solo encarece la factura, también tiene consecuencias ambientales. Según la OCU, muchos hogares no son conscientes del derroche energético que supone cometer errores básicos y fácilmente evitables.

1. Ajustar la temperatura a 18 °C pensando que enfría más rápido

Bajar la temperatura al mínimo no acelera el proceso de enfriamiento. Por el contrario, "solo hace que el aparato trabaje el doble", señalan desde la OCU. La temperatura ideal es entre 24 y 25 grados, que permite confort y eficiencia.

2. No limpiar los filtros

Un filtro obstruido puede incrementar el consumo entre un 5% y un 15%. La OCU recomienda revisarlos y limpiarlos cada dos semanas para mantener el rendimiento óptimo del sistema.

3. Ignorar el ventilador como alternativa o complemento

El ventilador no enfría el aire, pero ayuda a evaporar el sudor y a sentir una mayor frescura con un consumo mínimo. Usarlo junto al aire acondicionado puede permitir subir un par de grados la temperatura del aparato.

4. Dejar puertas y ventanas mal cerradas

Permitir fugas de aire frío hace que el equipo tenga que funcionar más tiempo. Es recomendable revisar que puertas y ventanas estén bien cerradas y utilizar burletes para mejorar el aislamiento si es necesario.

5. Usar electrodomésticos que generan calor al mismo tiempo

Encender el horno, la lavadora o la plancha en las horas de más calor obliga al aparato de aire acondicionado a trabajar más intensamente, disparando el consumo. Es mejor programar estos usos para la noche o primeras horas del día.

Un uso inteligente del aire acondicionado cuida tu bolsillo y al planeta, reduciendo el consumo energético y minimizando las emisiones contaminantes. Ajustar la temperatura a niveles moderados, realizar un mantenimiento periódico y utilizarlo solo cuando sea necesario son prácticas que contribuyen al ahorro y a la sostenibilidad.