Una actuación sorpresa de Hey Kid y Paula Mattheus en Gran Vía adelanta el Jardín de las Delicias en Madrid.

La Gran Vía madrileña se convirtió el pasado miércoles en un escenario inesperado a la altura de Montera con un concierto sorpresa de Hey Kid y Paula Mattheus, dos de los artistas del Festival Jardín de las Delicias. Un evento que, más allá de la música, volvió a situar en el centro el compromiso del festival con la sostenibilidad. Además, sirvió para presentar el servicio de lanzaderas eléctricas y gratuitas que, por cuarto año consecutivo, conectará el intercambiador de Moncloa con el recinto gracias al patrocinio de Endesa y la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Paula Mattheus en el concierto patrocinado por Endesa de Gran Vía. / D.R.

Música, sorpresa y sostenibilidad

La actuación comenzó a las 11:30h, cuando Hey Kid descendió de uno de los autobuses eléctricos que circularán este fin de semana y, guitarra en mano, interpretó “Noche de San Juan”. Minutos después fue el turno de Paula Mattheus, que inició su turno con “La Salvaje”. Ambos ofrecieron, entre los dos, media hora de música en directo que mezcló frescura, emoción y un mensaje claro: la sostenibilidad también forma parte de la experiencia cultural. “La música sirve para dar voz a otras iniciativas y motivar a un público joven a cuidar del planeta. Yo creo que podemos lograrlo”, explicó la artista. Hey Kid coincidió: “Es una manera divertida de enfocar la sostenibilidad. El mundo de la música y los festivales es cada vez más sostenible y lo vamos a conseguir. Estoy feliz de participar en el Jardín de las Delicias, que está muy involucrado en ello”.

Hey Kid en el concierto sorpresa patrocinado por Endesa en Gran Vía. / D.R.

Un servicio sostenible pensado para los asistentes

La sexta edición del festival vuelve a colgar el cartel de entradas agotadas, con más de 50.000 asistentes, de los cuales se espera que al menos 5.000 utilicen el servicio de lanzaderas eléctricas. Con frecuencias de entre 10 y 12 minutos, estos autobuses cubrirán el trayecto de ida y vuelta entre Moncloa y el festival los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre. Para Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa, el convenio con EMT “es un éxito que comenzó en 2022 junto con nuestro patrocinio al Jardín. Demuestra que la sostenibilidad, además de cuidar el planeta y reducir emisiones, también es útil para las personas, en este caso los miles de asistentes”. Además, aseguró que muchas veces se habla de sostenibilidad de una forma menos perceptible para el público, pero, en cambio, “al llegar a un festival en un autobús eléctrico que pones de manera gratuita, que te facilita la llegada y la salida, es muy sencillo, la gente lo usa y lo agradece”.

Lanzaderas eléctricas y gratuitas de Endesa para el Festival Jardín de las Delicias. / D.R.

Para Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid: “esta acción pone en valor el festival y también la mejor manera de acudir al mismo, que es hacerlo en un autobús eléctrico y gratuito de EMT financiado por Endesa. Con esa acción de movilidad sostenible todo el público, y en particular el más joven, podrá llegar en las mejores condiciones de comodidad, calidad y seguridad. Agradecemos a Endesa su colaboración permanente con el Ayuntamiento de Madrid.”

Por su parte, Gonzalo Marrón, coordinador del Jardín de las Delicias ha agradecido el apoyo de “Endesa y de EMT para crear entre todos el mejor festival posible. El público viene a disfrutar de una experiencia musical inolvidable y gracias a la colaboración de todos podemos ofrecer a Madrid un festival que suma lo mejor del panorama musical en español con el respeto al medio ambiente”.

En paralelo, Ignacio Asensi señaló que, además, el festival ofrecerá 50 plazas gratuitas de parking para coches eléctricos en la Ciudad Universitaria.

Motivar a los jóvenes

El festival suma además otras medidas medioambientales con la reutilización de vasos con una consumición gratuita por cada veinte vasos entregados en la ‘Barra Sostenible’. Asimismo, el responsable de patrocinios de Endesa confirmó que “tenemos una serie de puntos de información del correcto uso del agua y en general de toda la instalación para el bienestar de todos y que así sea más eficiente gestionar”.

Compromiso con la sostenibilidad

Otra medida clave en la reducción de emisiones será el suministro de energía eléctrica y 100 % renovable para las tareas de montaje y desmontaje del festival a través de baterías. En el ámbito de la economía circular, el cien por cien de los materiales de los dos escenarios del festival son reciclados o reutilizados de la edición de 2024. “Nuestro espacio de activación, por ejemplo, es el mismo que utilizamos el año pasado. Además, dado que el Jardín de las Delicias es un festival especial en cuanto a decoración y elementos, gran parte del material se reaprovecha”, argumentó Asensi.

Un cartel espectacular de música en español

El Escenario Endesa y el Escenario Bosque recibirán a lo largo del viernes y sábado a algunas de las figuras más destacadas del pop español: Melendi, Dani Fernández, Mikel Izal, Álvaro de Luna, Pignoise, Siloé, Nena Daconte, Íñigo Quintero, Hermanos Martínez, Depol, Tu Otra Bonita y muchos más.

Por otro lado, la cantera también tendrá su espacio en el festival. Y es que, el grupo La Última Copa, ganadores de la primera edición del concurso de talento emergente de Endesa Play, serán los encargados de inaugurar la jornada del sábado en el escenario Bosque. Sin embargo, este es solo el comienzo porque fue tal el éxito de esta primera edición que se prevé una segunda este año: “Se presentaron más de 400 grupos de gran calidad. El concurso se organizó por territorios con presencia de equipos de la Liga Endesa, lo que permitió a los participantes actuar en partidos oficiales de baloncesto antes de llegar a la votación final. Tras una gala con tres finalistas, el primer clasificado se unió a la experiencia del festival, el segundo actuó en la final de la Liga Endesa y el tercero fue protagonista de un reportaje en Mondo Sonoro, medio oficial del certamen”, explicó Asensi.

Patrocinio con propósito

El compromiso de Endesa con la música no se limita al Jardín de las Delicias. La compañía también apoya otros festivales emblemáticos como Cruïlla Barcelona, el primer festival en España con suministro 100% eléctrico y renovable; Icónica Sevilla Fest, en plena Plaza de España, donde la experiencia musical se prolonga con sesiones de DJs gracias a Endesa Music Lover; o Espacio Zity Zaragoza, que cuenta con casi un 60% del recinto conectado a la red y fomenta la movilidad sostenible a través del tranvía.

En el caso del Jardín de las Delicias, la apuesta va más allá de lo medioambiental: se trata de generar momentos de emoción, demostrando que la sostenibilidad permite crear experiencias de mayor calidad para el público que, unida a la música, convierte el festival en un evento inolvidable. ¡No te lo pierdas!