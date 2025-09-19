Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- ¿Quieres trabajar en la naranja? Las empresas de Castellón lanzan decenas de ofertas y cada vez hay menos aspirantes
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda