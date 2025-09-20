La Policía estrecha el cerco sobre la peligrosa banda Tren de Aragua para evitar que se instale en España

L.J.R., alias 'Mamera', venezolano de 30 años, fue detenido el pasado junio por agentes de la Policía Nacional cuando salía de su casa en Vicálvaro (Madrid), donde residía con su pareja. No opuso resistencia. Reclamado por Perú, sobre sus espaldas pesaban un presunto delito de asesinato en un ajuste de cuentas entre bandas en 2020 y su vinculación con la muerte de otras dos jóvenes venezolanas.

A 'Mamera' se le considera uno de los líderes en Perú de una de las facciones del Tren de Aragua, la banda criminal nacida en Venezuela que tiene ramificaciones en toda Latinoamérica y que se ha ganado a pulso ser considerada la más peligrosa del mundo. Donald Trump, de hecho, la ha incluido en la lista de organizaciones "terroristas" porque, según asegura, está "llenando" EEUU de droga, concretamente de fentanilo. El Ejército estadounidense ya ha destruido tres narcolanchas del Tren de Aragua cuando iban camino de las costas del país.

El del sicario 'Mamera' era el segundo golpe policial que se daba al Tren de Aragua en España en apenas año y medio. En marzo de 2024, en Barcelona, fue arrestado tras otra orden internacional de búsqueda y captura el hermano menor de Héctor Rustherford Guerrero, 'Niño Guerrero', líder del grupo, cuyo paradero sigue siendo desconocido después de que escapara del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como 'prisión de Tocorón', en 2023.

Fue precisamente ese año cuando la organización criminal, a la que se atribuyen todo tipo de delitos -asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, blanqueo de capitales, narcotráfico...- y atrocidades -descuartizamientos, enterramiento de personas vivas...- comienza a expandirse por Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Colombia y Perú hasta convertirse en una amenaza transnacional. La banda va fagocitando las organizaciones locales hasta hacerse con el control de los territorios.

Presuntos miembos del Tren de Aragua son trasladados a la cárcel de San Luis Talpa, en El Salvador, país donde la organiación es considerada terrorista. / EFE

Alertados en diferentes foros internacionales de seguridad, en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional se creó ese mismo 2023 un grupo especializado para tratar de anticiparse y evitar que la organización se asiente en España. Fruto de su concienzudo trabajo han sido, de hecho, las dos detenciones. "La amenaza real de que se asienten aquí es muy grande", comenta a EL PERIÓDICO el responsable del grupo, cuyos detalles se mantienen en estricto secreto por temas de seguridad.

La presencia de una numerosa comunidad venezolana en nuestro país -más de medio millón de personas- facilita que los integrantes de la banda puedan pasar desapercibidos, por lo que la unidad debe redoblar esfuerzos. Se da, además, la circunstancia de que la propia estructura organizativa del clan, mucho más líquida, con ramificaciones autónomas las unas de las otras, la ayuda a ser más indetectable a los radares de las fuerzas de seguridad.

"A este tipo de banda no estábamos acostumbrados en España, son mucho más sofisticados que las maras tradicionales. Es otro nivel", revela a este diario el responsable de la unidad. Y es que Tren de Aragua es una banda con capacidad para desestabilizar la seguridad de un país y que rivaliza de tú a tú con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Mara Salvatrucha o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A la hora de trabajar, los agentes del grupo especializado se basan mucho en la coordinación con los servicios de seguridad estadounidenses y latinoamericanos y en su presencia en foros como el Grupo Internacional Contra el Crimen Organizado Transnacional (GICCOT). "Nos aportan la experiencia de saber cómo funcionan para poder monitorizarles", señalan desde la unidad, donde destacan que por ahora no se han dado casos de extorsión en España, aunque creen que sí pueden estar realizando tráfico de seres humanos para explotación sexual, uno de los delitos paradigmáticos del colectivo criminal.

Uno de los múltiples hándicaps con los que se encuentran los agentes es que muchos de estos miembros del Tren de Aragua que dan el salto a España no tienen búsquedas internacionales -notificaciones rojas de la Interpol-, o llegan con identidades cambiadas, ya sea una falsa o la suya real porque en su país de origen utilizaban una falsa, como ocurrió en el caso de 'Mamera'. Tampoco hacen ostentación de su capacidad delictiva ni se exhiben con tatuajes de grupo con los que podrían ser más fácilmente localizables como suelen hacer los miembros de las maras: "Han dejado de hacérselos".

Para los agentes especializados de la Comisaría de Información, que en marzo pasado lograron frenar la expansión de la mara Salvatrucha en España con la detención de 27 personas, el Tren de Aragua es otro nivel de profesionalización del crimen: "Han ido aprendiendo del resto de organizaciones criminales y han visto que el organigrama estilo mafia está superado. Se dividen en subestructuras que tienen relación, pero son autónomas. Si descabezas una, la otra sigue funcionando. Todos reportan a una cúpula, pero no sabemos dónde está cada cédula".

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una presunta narcolancha del Tren de Aragua en llamas tras ser atacada en el Mar Caribe por el Ejército de EEUU. / @realDonaldTrump

Además, son más pragmáticos. "Dejan a un lado los temas territoriales y los temas de honor y se centran en el dinero", comenta el responsable del grupo policial, que apunta que a la hora de actuar en España, las primeras víctimas de estos 'criminales 3.0' son sus nacionales, la diáspora venezolana en España. "Es muy difícil que la víctima denuncie", razona sobre otro de los problemas con los que se encuentran.

"A nadie se le escapa que tienen intención de asentarse, porque nuestro país es un nicho de mercado para ellos. La comunidad venezolana les ayuda además a pasar desapercibidos. No hay que perderles la pista, hay que estar encima", añaden desde la unidad. "Lo que nos dicen en los países donde están asentados es que se sirven de delincuencia local, pero van adquiriendo fuerza y pasan al siguiente nivel y confrontan para tener el monopolio", concluye el líder de los investigadores, que cree que si ya están en España, todavía esán "en fase de exploración".