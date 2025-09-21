Da buen olor y limpia al 100%: la sustancia mágica para tu lavadora

Los pasillos del supermercado están llenos de detergentes y productos de limpieza para lavar la ropa en la lavadora. Hay todo tipo de detergentes, tanto químicos como ecológicos. No siempre estás satisfecho con el resultado y a veces crees que te has equivocado de programa de lavado. En cualquier caso, ahorrar en costes de electricidad es muy importante hoy en día. Así que damos la bienvenida a un producto que hace que nuestra ropa huela a limpio y ahorra dinero al mismo tiempo.

Productos químicos y ecológicos

A la hora de elegir un detergente para lavar la ropa en la lavadora tenemos dos opciones. Hay personas que quieren ir a lo seguro y prefieren comprar detergentes de la industria química. Estos productos suelen contaminar el medio ambiente y funcionan mejor a altas temperaturas. Contaminar el medio ambiente también significa que podemos acabar con estos residuos en nuestros alimentos.

Los productos respetuosos con el medio ambiente funcionan mejor a 30 y 40 grados, pero son quizá menos eficaces que los productos químicos. Sin embargo, son menos agresivos y menos contaminantes. Como se utilizan generalmente a bajas temperaturas, nos ahorran dinero en electricidad.

Cómo ahorrar dinero con la lavadora

También hay un producto que sólo necesita una cucharada en la lavadora para obtener resultados fantásticos. No sólo nos proporciona ropa bien lavada e higienizada, sino que también nos ahorra dinero en la factura de la luz.

Mientras tanto, hay algunos consejos para ayudarle a reducir el coste de un lavado. Debes saber que la lavadora consume mucha electricidad cuando calienta el agua. Lavar a baja temperatura significa ahorrar dinero. De hecho, se ha calculado que casi el 90% del consumo eléctrico de una lavadora se produce cuando se calienta el agua. Por lo tanto, cuanto más baja sea la temperatura de lavado, más dinero se ahorrará.

Una cucharada

Basta con una cucharada de agua en la lavadora para conseguir una ropa limpia e higiénica y ahorrar mucho dinero en la factura de la luz.

El percarbonato de sodio viene al rescate. Se trata de una sustancia que, en contacto con el agua, libera oxígeno activo. El percarbonato, además de ser un blanqueador natural, higieniza la ropa en la lavadora gracias al oxígeno. Además, no necesita trabajar en agua caliente, sino que también puede hacerlo en agua fría. Una cucharada de percarbonato en agua fría junto con un poco de detergente ecológico es suficiente para que la ropa quede brillante.

Se calcula que una lavadora puede costar entre 120 y 160 euros al año. Depende de la temperatura de lavado. Si se lavara con agua fría, se ahorraría mucho dinero. De hecho, la mayor parte de la electricidad se utiliza para calentar el agua.

De este modo, se ahorraría mucho dinero en la factura de la luz, ya que no habría que calentar el agua. Sin embargo, tenga en cuenta que el percarbonato de sodio no es muy adecuado para la lana, el lino y la seda, así como para el cuero.