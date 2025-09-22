Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: "Llegan tormentas torrenciales"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una reciente entrevista, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".

Ahora, el joven burgalés ha detallado las previsiones del tiempo y ha avanzado cómo está la situación meteorológica en la península ibérica: "Lo importante es la llegada del frente atlántico". Algo que provocará que lleguen las primeras nevadas en las zonas de los Pirineos.

Las altas temperaturas desaparecerán a partir del domingo y se espera un inicio de semana "aún fresco". No obstante, Jorge Rey ha advertido de que "la semana que viene acabará dando lugar incluso a los 30 grados para terminar en un mes de septiembre anticiclónico".

Con respecto a la situación meteorológica a partir del lunes, el burgalés ha compartido que las precipitaciones "se centrarán con menor intensidad en zonas del Mediterráneo, como Baleares, o en áreas del Cantábrico, sobre todo en la costa".

Esta situación cambiará a partir del martes, ya que los chubascos irán disminuyendo en estas zonas, aunque el miércoles volverán a ser protagonistas en el Mediterráneo. Jorge Rey ha avisado que el jueves se espera la formación de una gota fría.

La situación en Canarias será similar: "Canarias acumulará, en las zonas de mayor relieve, algunos litros y precipitaciones débiles. Así vemos como sobre todo destacarán en el entorno del norte y este peninsular, y en algunos puntos con mucha torrencialidad".

Por último, el joven burgalés ha señalado que "mucha precaución en estos próximos días", debido a que "llegan tormentas torrenciales". A pesar de ello, Jorge Rey ha confirmado que el calor volverá a finales de la semana que viene.