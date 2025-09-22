Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: "Llegan tormentas torrenciales"
Con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas
Ricardo Castelló
Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.
En una reciente entrevista, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en la observación de la atmósfera y de todo".
Ahora, el joven burgalés ha detallado las previsiones del tiempo y ha avanzado cómo está la situación meteorológica en la península ibérica: "Lo importante es la llegada del frente atlántico". Algo que provocará que lleguen las primeras nevadas en las zonas de los Pirineos.
Las altas temperaturas desaparecerán a partir del domingo y se espera un inicio de semana "aún fresco". No obstante, Jorge Rey ha advertido de que "la semana que viene acabará dando lugar incluso a los 30 grados para terminar en un mes de septiembre anticiclónico".
Con respecto a la situación meteorológica a partir del lunes, el burgalés ha compartido que las precipitaciones "se centrarán con menor intensidad en zonas del Mediterráneo, como Baleares, o en áreas del Cantábrico, sobre todo en la costa".
Esta situación cambiará a partir del martes, ya que los chubascos irán disminuyendo en estas zonas, aunque el miércoles volverán a ser protagonistas en el Mediterráneo. Jorge Rey ha avisado que el jueves se espera la formación de una gota fría.
La situación en Canarias será similar: "Canarias acumulará, en las zonas de mayor relieve, algunos litros y precipitaciones débiles. Así vemos como sobre todo destacarán en el entorno del norte y este peninsular, y en algunos puntos con mucha torrencialidad".
Por último, el joven burgalés ha señalado que "mucha precaución en estos próximos días", debido a que "llegan tormentas torrenciales". A pesar de ello, Jorge Rey ha confirmado que el calor volverá a finales de la semana que viene.
