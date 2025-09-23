Atención conductores: Las dos multas que más subieron el último año

Las multas de tráfico siguen dando titulares en la Comunitat Valenciana. Aunque el número total de denuncias ha bajado un 5,18% en 2024 respecto al año anterior según un informe dado a conocer recientemente por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), hay dos sanciones que se han disparado y que conviene tener muy presentes si coges el coche.

Multas por pantallas y desobediencia en auge

El mayor incremento lo protagoniza una infracción relativamente reciente pero cada vez más habitual: conducir manipulando pantallas o dispositivos visuales. En solo un año, las denuncias han subido un +43,75%, pasando de 64 casos en 2023 a 92 en 2024. Una tendencia que refleja la dependencia del móvil y otros dispositivos incluso al volante.

La segunda multa que más ha crecido es la de desobediencia a órdenes y señales de los agentes de tráfico, con un aumento del +34,15%: de 1.596 denuncias en 2023 a 2.141 en 2024. Un dato que pone sobre la mesa la tensión que en ocasiones se genera entre conductores y cuerpos de seguridad.

Las principales subidas en las multas en la Comunitat Valenciana el último año. / AEA

Otras sanciones también han aumentado de forma significativa, como las restricciones a la circulación (+27,23%), circular sin autorización de vehículo en regla (+24,26%) o la conducción negligente (+12,19%).

Velocidad: la infracción que nunca baja

Más allá de los porcentajes de subida, el volumen de denuncias lo sigue copando un clásico: el exceso de velocidad. Los radares fijos formularon 262.989 denuncias en 2024, y los móviles 129.231. En tercer lugar aparece la ITV caducada o desfavorable, con 85.522 denuncias, seguida de conducir sin permiso o licencia válida (18.626).

El ránking con las principales multas. / AEA

A pesar de todo, en la Comunitat Valenciana las denuncias bajaron de 612.788 a 581.044, aunque el crecimiento en las relacionadas con las distracciones tecnológicas y la desobediencia preocupa especialmente. El mensaje está claro: móvil guardado, atención plena y respeto a las normas.

A nivel estatal, la Dirección General de Tráfico (DGT) formuló en 2024 un total de 5,4 millones de denuncias, lo que supone un incremento del 5,14% respecto al año anterior. La recaudación alcanzó los 540 millones de euros, la cifra más alta de la última década según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de sanciones en España, con más de 3,4 millones de denuncias, es decir, dos de cada tres multas. Le siguen la ITV caducada o desfavorable (599.202), conducir sin carnet (138.980), utilizar el móvil al volante (101.023, con una subida del 8,84%) y no usar el cinturón de seguridad (100.766). Como nota positiva, bajaron las sanciones por alcohol (-5,83%), no llevar casco (-10,51%) y saltarse un semáforo en rojo (-22,52%).