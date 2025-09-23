Despiden a 1.000 empleados tras espiarlos durante 6 meses: descubrieron que no hacían nada

El banco Itaú, la mayor entidad financiera de Brasil, ha protagonizado un despido masivo que afecta a aproximadamente 1.000 empleados de sus sucursales del Centro Tecnológico (CT), CEIC y Faria Lima, todas localizadas en Sao Paulo. La razón oficial alegada por la entidad fue una "baja adhesión al teletrabajo" y un bajo rendimiento, tras un período de monitoreo de seis meses. Durante esta vigilancia, el banco registró que algunos empleados acumulaban períodos de inactividad en sus ordenadores corporativos de hasta cuatro horas o más. Según un comunicado oficial, ciertos trabajadores solo estaban conectados el 20% de su jornada, en contraste con el promedio del 75% del resto del banco, lo que fue calificado como "comportamientos incompatibles con los principios de confianza" de la empresa.

La decisión de la entidad bancaria ha sido duramente criticada por el Sindicato dos Bancários, que la ha calificado de "abusiva". El sindicato argumenta que los despidos se llevaron a cabo sin ningún tipo de diálogo previo, advertencia o retroalimentación a los trabajadores afectados. Maikon Azzi, secretario general del sindicato y empleado de Itaú, señaló que la medida no tuvo en cuenta la complejidad del trabajo remoto, como posibles fallos técnicos, problemas de salud o la propia organización de las tareas en equipo. Además, la presidenta de otro grupo sindical, Neiva Ribeiro, cuestionó la falta de transparencia del banco al crear métricas de productividad sin comunicar claramente cuáles eran los objetivos ni cómo se medían.

Desde una perspectiva laboral, el sindicato ha manifestado que el teletrabajo no debe ser una excusa para imponer un "control excesivo" y una "vigilancia abusiva" que falte al respeto a las relaciones laborales. Además, se subraya el hecho de que no hubo oportunidad para que los empleados se defendieran de las acusaciones. Este caso sienta un precedente preocupante, especialmente considerando que el 60% de la plantilla de Itaú, compuesta por unos 100.000 empleados, mantiene algún tipo de acuerdo de trabajo híbrido.

Finalmente, los sindicatos también han puesto en duda la justificación económica de los despidos. Señalan que la decisión es difícil de comprender, dado que Itaú registró un beneficio neto de 22.636 millones de reales (equivalente a 4.112,2 millones de dólares) en el primer semestre de 2025. Ante esta situación, la organización sindical ha exigido al banco que cubra las vacantes generadas por los despidos para no sobrecargar al resto de la plantilla.