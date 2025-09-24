Un conocido actor con cáncer colorrectal desvela la señal que ignoró: "No tenía ni idea"

El actor estadounidense James van der Beek, recordado por su papel en la serie 'Dawson crece', se encuentra en plena batalla contra el cáncer colorrectal. A sus 48 años, y tras recibir el diagnóstico en noviembre de 2024, ha dado un paso adelante para explicar su experiencia a fin de advertir a otros sobre una enfermedad que suele avanzar en silencio.

Van der Beek asegura que llevaba una vida saludable: practicaba inmersión en agua fría, se mantenía en excelente forma física y no presentaba síntomas alarmantes. "Estaba sano. Estaba en una forma cardiovascular increíble, y tenía cáncer en estadio 3. Y no tenía ni idea", relató al portal Healthline.

Una consulta médica, con una reproducción del colon. / Shutterstock

El intérprete confiesa que no conocía detalles clave sobre esta enfermedad, como que la edad de inicio del cribado en EEUU se redujo a los 45 años. “Pensaba que seguía siendo 50”, reconoció. Precisamente a los 50 es la edad en que en España se entra en el programa de prevención de cáncer de colon y recto, según precisa el Ministerio de Sanidad. En el caso de Van der Beek, fue una colonoscopia la que finalmente reveló el tumor avanzado.

Cambios en el ritmo intestinal

El único signo que notó el actor antes del diagnóstico fue un cambio en sus hábitos intestinales, algo que en su momento atribuyó al café. Expertos como el oncólogo Eitan Friedman advierten que esta alteración puede ser la principal señal de alarma. Otros síntomas frecuentes son:

Fatiga derivada de anemia.

Presencia de sangre en las heces.

Pérdida de peso involuntaria.

Falta de apetito.

Dolor o molestias abdominales.

La doctora Erica Barnell, de la Universidad de Washington, explica que “muchos cánceres colorrectales se desarrollan silenciosamente, sin síntomas evidentes”. Cuando estos aparecen, la enfermedad suele encontrarse en fases avanzadas.

Organoide de cáncer de colon. / CIC

La colonoscopia permite detectar pólipos antes de que se conviertan en malignos. Según Friedman, el riesgo de desarrollar este cáncer a lo largo de la vida en personas de riesgo medio oscila entre el 4% y el 5%.

Cáncer al alza

En España, la incidencia del cáncer colorrectal también está en aumento entre personas menores de 50 años, según informó El Periódico, del mismo grupo editorial que el periódico Mediterráneo. Otro informe confirmó que el cribado precoz reduce drásticamente la mortalidad.

Van der Beek insiste en dejar un mensaje claro: “A la mayoría de la gente no le gusta hablar de los hábitos intestinales, pero prestar atención a los cambios puede salvarte la vida”. Los especialistas insisten en romper el tabú y fomentar un acceso más amplio a pruebas precisas y no invasivas para frenar esta enfermedad silenciosa.