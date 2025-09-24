Joaquín Moeckel, abogado: "Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística"

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y Airbnb han acordado la retirada de la plataforma de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal tras la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración, que busca acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada.

Una situación sobre la que se ha pronunciado el abogado Joaquín Moeckel, que ha asegurado que el Ministerio ha tomado esta iniciativa para atajar el problema de la vivienda: "Como no existe vivienda para el arrendamiento normal, ataca la vivienda turística porque, si no, nadie va a alquilar".

De ese modo, el abogado sevillano ha explicado durante su participación en el programa de Canal Sur 'Despierta Andalucía' que la forma que tiene la administración pública de ampliar las opciones de alquiler de larga duración entre la ciudadanía es "atacar jurídicamente" a las viviendas turísticas eliminando aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las características que pueden llevar a la prohibición de estos alojamientos se encuentran no contar con número de licencia o registro para operar como alojamientos turísticos, la inclusión de números de licencia que no correspondan a los expedidos por las autoridades y la falta de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores.

Las opciones de las comunidades de vecinos para prohibir los alojamientos turísticos

Tal y como ha asegurado el experto, esto abre la puerta a las comunidades de vecinos que quieran prohibir los apartamentos turísticos que se encuentren en su edificio: "Con esta sentencia, cualquier comunidad que conozca que se está llevando a cabo una actividad turística sin la licencia correspondiente, puede denunciar perfectamente".

Sobre la capacidad de las comunidades de vecinos de prohibir estos apartamentos turísticos, el Moeckle ha afirmado: "Puede prohibir, siempre y cuando no exista ya. Si se prohíbe antes de que el bloque tenga un piso turístico, se puede hacer, pero no puedes pretender que, con dos pisos turísticos ya perfectamente autorizados, decir que no a otro, porque el acuerdo no puede tener efecto retroactivo".