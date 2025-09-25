La confesión de Cristina Castaño por un querido actor de 'La que se avecina': "Estamos devastados"

Una noticia ha sacudido a los fans de 'La que se avecina'. La actriz Cristina Castaño, recordada por su papel de Judith Becker, ha lanzado un emotivo y urgente llamamiento en sus redes sociales para salvar la vida de su amigo y compañero Jimmy Shaw, conocido por interpretar al entrañable Matthew en la misma serie. Shaw, diagnosticado con cáncer de páncreas hace tres años, ha sufrido una devastadora recaída y necesita una operación crítica que podría ser su única esperanza.

La situación es de máxima urgencia. Después de que el cáncer remitiera en un primer momento, su reaparición dejó a su entorno "devastado". Tras meses de búsqueda y una cirugía fallida en Barcelona, la esperanza llegó desde Lisboa. Un cirujano portugués, uno de los pocos especialistas en el mundo capaces de abordar un caso tan complejo, ha aceptado operarle.

El principal obstáculo es económico. La operación y todos los gastos asociados superan los 100.000 euros, una cantidad que no cubre ni su seguro privado ni la Seguridad Social. Por ello, Castaño ha movilizado a sus seguidores para recaudar los fondos necesarios. "Desde mi perfil aprovecho para que quien quiera y pueda, aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír", escribió la actriz en una emotiva publicación.

La campaña de crowdfunding explica los detalles del duro proceso que ha vivido Shaw. Tras una primera cirugía en Barcelona que no pudo completarse por la complejidad del tumor, la familia no se rindió y buscó alternativas fuera de España. Este extraordinario médico en Lisboa representa "la mejor y única oportunidad de Jimmy de sobrevivir a largo plazo", según su entorno. Cualquier donación, por pequeña que sea, es crucial para que "toda esta pesadilla llegue a su fin".

Cristina Castaño, que recientemente ha sido madre, conoció a Jimmy en el plató de 'La que se avecina', donde forjaron una gran amistad. La actriz recuerda con cariño un "ataque de risa" rodando la famosa escena del "puré de verduro", un momento que contrasta con la difícil situación actual.