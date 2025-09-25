S. A. / A. B.

VÍDEO | "Hace quince días, tuve de frente a mi maltratador: el dispositivo no saltó"

"Hace quince días, tuve de frente a mi expareja; en otra ocasión, escuché su voz detrás en plena calle y el dispositivo no me saltó. Tuve que salir corriendo y meterme en una tienda para llamar a mi policía de protección porque el aparato no me pitaba y le ubicaba en otro lugar". Esta zamorana da testimonio de todos los fallos que sufren desde 2024 las "pulseras" o dispositivos antimaltrato proporcionados por el Ministerio de Igualdad, y que ponen en riesgo su seguridad.