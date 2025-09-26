Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 17, 25, 28 y 44 y las estrellas 5 y 11.
El código del Millón ha sido el TGX72405.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
- Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
- La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
- Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
- Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos