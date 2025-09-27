Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DGT lo tiene en el punto de mira: así debes llevar a tu perro en el coche

La mayoría de gente desconoce cómo transportar a sus perros de manera correcta

Los perros, al igual que las personas, deben viajar seguros en la carretera.

Luis Miguel Mora

Viajar junto a tu perro en coche es una de las mejores opciones posibles. Además, son cada vez más los sitios que permiten alojar a mascotas, por lo que es cada vez más habitual que los perros se vayan de viaje. También ayuda que estos animales de compañía sean de los pocos que no padecen de estrés al viajar en coche.

Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce cómo transportar a sus perros de manera correcta. Hay que tener en cuenta que viajar con un perro puede ser peligroso, ya que su presencia en el vehículo puede causar distracciones. Para estos casos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto una serie de recomendaciones y normas para que viajar junto a tu perro sea más seguro.

Consejos para viajar junto a tu perro en coche

  • El primer consejo que lanza la DGT es que el perro no debe ir suelto en el habitáculo, puesto que puede resultar un peligro para él mismo y el resto de ocupantes del coche. En estos casos, se puede poner una sanción de 100 euros.
  • Ante el punto anterior, la DGT recomienda utilizar un sistema de retención adecuado, como los arneses, transportines o separadores de habitáculos.
  • No colocar objetos junto al perro, puesto que en caso de accidente pueden salir disparados y dañarlo.
  • Cuando se realice una parada hay que controlar al animal, ya que puede salir corriendo y causar un accidente.
  • Al igual que ocurre con las personas, nunca hay que dejar al perro en el interior del vehículo, sobre todo si es en verano. Las altas temperaturas pueden ser peligrosas.
  • Realizar paradas cada dos horas para que el perro haga sus necesidades.
  • Es vital conocer bien al animal, puesto que cada uno se comporta de manera diferente en la carrera. Por ejemplo, tu perro puede tener tendencia a marearse en vehículos, por lo que es recomendable no darle de comer o beber en las horas previas.

Datos sobre el transporte de mascotas

Los últimos datos registrados dicen que el 43% de los hogares españoles tiene una mascota, de las cuales el 36% son perros o gatos. Un porcentaje altísimo que evidencia la importancia de conocer estos consejos sobre el transporte de animales, puesto que, según datos de la DGT, el 50% de los conductores desconocen la normativa que regula el transporte de mascotas.

Porque llevar al perro con seguridad es fundamental en caso de accidente. Por ejemplo, si se produce una colisión a una velocidad de 50 Km/h, un animal suelto multiplica su peso por 35. Un perro de 5 kg, en un choque a 60 km/h, multiplica su peso por 56 debido a la inercia, y sale disparado con un peso equivalente de 280 kilogramos.

Encuentro histórico: el perro más grande y el más pequeño del mundo se conocen por primera vez

Lucía Feijoo Viera

Otras normas para perros

En 2023, entró en vigor la Ley de Bienestar Animal, un proyecto nacido para fomentar la protección animal y la prevención del abandono de animales. En este sentido, esta ley viene acompañada de una serie de obligaciones para los dueños.

Por ejemplo, tras la aplicación de esta normativa, se prohíbe que los perros vayan sueltos por lugares públicos, por los daños que puedan causar a las personas, al ganado o al medio natural.

Además, incumplir algunas de estas normativas puede acarrear sanciones, que van desde los 500 hasta los 200.000 euros, según su tipo de gravedad.

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Quignard y Michon, brújula del sentido

El tiempo en Castelló de la Plana: previsión meteorológica para hoy, sábado 27 de septiembre

Fin de la espera. Novedades en el Jardín del Puerto del Grau de Castelló

¿Cuándo se tiene que activar el protocolo antiinundaciones en Castelló? Todos los servicios ya preparados

Así será el nuevo frontón de Moncofa: invertirán más de un millón de euros para hacerlo realidad

Los motivos por los que se quejan los creativos del 'nuevo' concurso del cartel de las fiestas de la Magdalena de Castelló

Europa asesta "una sentencia de muerte" a la pesca de Castellón al recortar ayudas al 67%

