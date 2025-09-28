Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está "casi gratis"

Un artículo indispensable para la cocina

Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está &quot;casi gratis&quot;.

Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está "casi gratis". / Lidl

P. T. García

En los supermercados de origen alemán Lidl se están formando colas por este pequeño electrodoméstico, un artículo indispensable para la cocina, que está "casi gratis".

Se trata de una batidora amasadora de 300 watios para mezclar, batir y amasar. Tiene cinco niveles de velocidad y botón turbo para batir a mayor potencia.

batidora amasadora.

batidora amasadora. / Lidl

Entre sus características está que cuenta con dos varillas mezcladoras para montar nata y dos varillas amasadoras para preparar masa de pan o pizza, de acero inoxidable. Tiene un botón de expulsión para cambiar fácilmente de varillas y una asa ergonómica para un uso cómodo y seguro.

Las varillas mezcladoras y amasadoras pueden lavarse en el lavavajillas.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero sin duda lo mejor de todo es su precio, ya que esta batidora amasadora tiene un precio de venta recomendado de 14,99 euros, pero en los supermercados Lidl se ofrece con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros, casi gratis.

