Un experto veterinario advierte sobre este grave error con tu gato: "Puede provocar un problema importante"

Muchos se preguntan si sus gatos necesitan salir al exterior para ser felices o si, por el contrario, disfrutan más permaneciendo dentro de casa. El veterinario y etólogo Jaume Fatjó ha explicado en el pódcast de 'Tenía la duda' de Judith Tiral que no hay una respuesta única, aunque sí hay un factor determinante: "Si tú abres la puerta, a la inmensa mayoría les gusta salir".

Asimismo, el experto ha alertado que consentir a los felinos que salgan a la calle puede generar peligros, más si habitan en un espacio cerrado. Según Fatjó, es importante que la residencia en la cual vivan cuente con equipo para el entretenimiento: "Tienes que esforzarte más en aquel territorio para que tenga mucho valor, que sea muy entretenido".

La correa no es la solución

Existe cierta división respecto a si pasear al felino con correa es una buena opción, aunque en este caso el especialista advierte de algunas actitudes no deseadas que esta práctica puede provocar. "Uno de los elementos más importantes de la conducta, es lo que se llama el sentido de agencia. Quiere decir que el animal puede decidir lo que hace en cada momento", detalla Fatjó.

Mientras el gato está por la calle, puede huir si algo le incomoda, como la existencia en ese momento de otro felino. Contrariamente, con la correa, esa capacidad de elección desaparece: "Esto para muchos gatos puede provocar un problema importante". Por su parte, el veterinario afirma que ha atendido casos de violencia derivados directamente de esta práctica: "Habían desarrollado un problema de agresión y que estaba relacionado con el hecho de salir".

Formas de hacerlos felices en casa

El especialista en gatos remarca que no es estrictamente necesario dejar salir al felino al exterior para garantizar su felicidad; lo fundamental es asegurarles un espacio seguro y estimulante en el interior, con juguetes, plataformas elevadas, rascadores, escondites y sesiones de juego que imiten conductas de caza.

Además, lo que más enriquece el día a día del gato son las decisiones que toman por ellos mismos, el sitio donde viven y por donde pueden investigar.