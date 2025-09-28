Temporal
La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
A. T. / L. C. / A. L.
Las fuertes lluvias que han caído esta tarde en Zaragoza han obligado a los Bomberos de la capital aragonesa a intervenir en más de 30 servicios y han provocado un corte en el tranvía, que se mantiene a esta hora, así como inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Entre las intervenciones más graves, destacan los rescates de varias personas de sus coches.
En lo que respecta al servicio del tranvía, la afección ha empezado a las 17.30. En torno a las 21.15 horas, el servicio ha recuperado la normalidad.
En general, los servicios más relevantes han sido algunos rescates en vehículos en puntos inundados, en los que han tenido que ayudar a salir a sus ocupantes, pero ninguno de ellos ha sido crítico.
En el barrio de Valdespartera, por ejemplo, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han contabilizado más de 46,4 litros. Además de la lluvia, en la margen izquierda de la capital aragonesa, de hecho, también ha descargado granizo. En puntos como el Actur, Juslibol y Parque Goya ha caído piedra durante unos minutos, lo ha dejado un manto blanco en lugares como el campo del Actur Pablo Iglesias.
- El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
- Tensión en Jérica: un toro embolado rompe el vallado y escapa del recinto taurino
- España, el país con más parados de Europa, empieza a tener provincias sin paro
- Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón
- Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que está 'casi gratis
- Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves
- Un pueblo de Castellón ofrece alquileres desde 200 € en siete pisos nuevos para luchar contra la despoblación
- Benicàssim modifica suelo para alzar un nuevo hotel