Máxima difusión: buscan a una menor de Vila-real desaparecida en Barcelona
Anais L. C., de 15 años y vecina de Vila-real, está desaparecida desde el pasado jueves 25 en Argentona (Barcelona)
La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para localizar a Anais L. C., de 15 años y vecina de Vila-real, desaparecida el pasado jueves 25 de septiembre en Argentona (Barcelona), donde se encontraba internada en un centro de salud mental.
La joven, que tiene autismo, requiere medicación y es vulnerable, se fugó del centro y desde entonces no se tienen noticias de su paradero. Según ha explicado su madre a este periódico, "no lleva teléfono móvil ni pertenencias personales, ya que en el centro no disponía de ellos".
En el momento de la desaparición vestía pantalón de chándal negro y sudadera gris claro. Mide 1,65 metros, tiene pelo marrón, ojos verdosos y presenta cicatrices en los brazos debido a episodios autolesivos, según relata su familia.
Desde SOS Desaparecidos han facilitado los teléfonos 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. La madre insiste en la urgencia de la búsqueda.
