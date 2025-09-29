Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta roja en Castellón: La advertencia de la DGT y cómo conducir en zonas inundadas

Si no tienes más remedio que coger el coche esto es lo que tienes que hacer ante la presencia de un charco profundo

Conducir durante un episodio de fuertes lluvias entraña un peligro para los conductores. / Adriel Perdomo

Francis Aznar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una seria advertencia a los ciudadanos de Castellón, recomendando "eviten circular en la medida de lo posible" ante la previsión de lluvias torrenciales. Esta recomendación, difundida a través de sus canales oficiales, se produce en respuesta a la alerta de nivel rojo activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes precipitaciones que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado.

El temporal, originado por los efectos de la borrasca ex-Gabrielle, está protagonizando en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante un escenario de climatología adversa que ha obligado a diversas instituciones han tomado medidas preventivas para minimizar riesgos. En el sector del transporte, Renfe ha anunciado que permitirá cambios y anulaciones de billetes sin coste para los trenes afectados el lunes por la alerta roja.

El fenómeno meteorológico afecta principalmente al tercio este peninsular y Baleares, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana y Cataluña. Se esperan chubascos tormentosos fuertes y persistentes desde las primeras horas del lunes en la Comunidad Valenciana, extendiéndose por la tarde a otras zonas del interior sureste. El horario de mayor riesgo se sitúa a partir de las 20:00 del domingo, especialmente en el litoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón.

Recomendaciones conducir zonas inundadas

Conducir después de fuertes lluvias puede ser peligroso y molesto debido a los charcos, cuya profundidad es a menudo desconocida. La recomendación principal al encontrarse con una zona inundada es buscar una ruta alternativa para evitarla. Sin embargo, si es absolutamente necesario cruzar, es crucial tomar precauciones para evitar que el motor se cale o se pierda el control del vehículo. Antes de entrar en el agua, se debe evaluar la profundidad visualmente, ya que bajarse a medir no es una opción práctica. Es aconsejable intentar bordear el charco, ya que los laterales suelen ser menos profundos.

Una vez que se decide cruzar, es fundamental hacerlo de manera controlada y tranquila. Se debe frenar antes de entrar en el charco y, una vez dentro, no volver a tocar el freno. Hay que avanzar en primera marcha, acelerando suave y constantemente para evitar que entre agua por el tubo de escape, lo que podría calar el motor. Además, es importante sujetar el volante con firmeza y mantener una trayectoria recta. Al salir del charco, se deben secar los frenos pisando el pedal suave y gradualmente para asegurar su correcto funcionamiento. También hay que tener cuidado con el riesgo de aquaplaning justo después de salir de la zona inundada.

