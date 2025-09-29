Alerta roja en Castellón: La advertencia de la DGT y cómo conducir en zonas inundadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una seria advertencia a los ciudadanos de Castellón, recomendando "eviten circular en la medida de lo posible" ante la previsión de lluvias torrenciales. Esta recomendación, difundida a través de sus canales oficiales, se produce en respuesta a la alerta de nivel rojo activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes precipitaciones que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado.

El temporal, originado por los efectos de la borrasca ex-Gabrielle, está protagonizando en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante un escenario de climatología adversa que ha obligado a diversas instituciones han tomado medidas preventivas para minimizar riesgos. En el sector del transporte, Renfe ha anunciado que permitirá cambios y anulaciones de billetes sin coste para los trenes afectados el lunes por la alerta roja.

El fenómeno meteorológico afecta principalmente al tercio este peninsular y Baleares, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana y Cataluña. Se esperan chubascos tormentosos fuertes y persistentes desde las primeras horas del lunes en la Comunidad Valenciana, extendiéndose por la tarde a otras zonas del interior sureste. El horario de mayor riesgo se sitúa a partir de las 20:00 del domingo, especialmente en el litoral sur de Tarragona y el litoral norte de Castellón.

Recomendaciones conducir zonas inundadas

Conducir después de fuertes lluvias puede ser peligroso y molesto debido a los charcos, cuya profundidad es a menudo desconocida. La recomendación principal al encontrarse con una zona inundada es buscar una ruta alternativa para evitarla. Sin embargo, si es absolutamente necesario cruzar, es crucial tomar precauciones para evitar que el motor se cale o se pierda el control del vehículo. Antes de entrar en el agua, se debe evaluar la profundidad visualmente, ya que bajarse a medir no es una opción práctica. Es aconsejable intentar bordear el charco, ya que los laterales suelen ser menos profundos.

Una vez que se decide cruzar, es fundamental hacerlo de manera controlada y tranquila. Se debe frenar antes de entrar en el charco y, una vez dentro, no volver a tocar el freno. Hay que avanzar en primera marcha, acelerando suave y constantemente para evitar que entre agua por el tubo de escape, lo que podría calar el motor. Además, es importante sujetar el volante con firmeza y mantener una trayectoria recta. Al salir del charco, se deben secar los frenos pisando el pedal suave y gradualmente para asegurar su correcto funcionamiento. También hay que tener cuidado con el riesgo de aquaplaning justo después de salir de la zona inundada.

En Directo

La advertencia de la DGT y cómo conducir en zonas inundadas Si no tienes más remedio que coger el coche esto es lo que tienes que hacer ante la presencia de un charco profundo. Puedes conocer todos los detalles pinchando aquí.

"Se me está inundando la casa" Daños en una finca de Castelló por las lluvias. Una vecina que reside en la avenida del Mar denuncia que "el techo tiene 10 centímetros de agua que los bomberos no pueden achicar". Conoce todos los detalles pinchando aquí. Gabriel Utiel

¿Por qué está lloviendo tanto en el Mediterráneo? Los restos del ex huracán tropical Gabrielle han llegado a un Mediterráneo con aguas aún más calientes de lo normal, creando así las condiciones para la tormenta perfecta. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

El campo mira al cielo en Castellón Los agricultores de Castellón, en vilo por el efecto de las lluvias torrenciales a causa de la alerta en la provincia. Conoce todos los detalles pinchando aquí.