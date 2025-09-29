Alerta roja por lluvias: qué hacer si tu empresa te obliga a ir a trabajar y cómo solicitar el "permiso climático"

Las lluvias torrenciales y las alertas rojas de la AEMET han puesto en jaque a varias provincias, especialmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña, provocando inundaciones, cortes de luz y la suspensión de clases. Ante esta situación, miles de trabajadores se enfrentan a un dilema: ¿debo arriesgarme para ir a mi puesto de trabajo? La respuesta es clara: la ley te protege. Tanto el Gobierno como la Generalitat Valenciana han recordado que la seguridad de las personas es lo primero, y existen derechos laborales específicos para estas situaciones de emergencia climática.

Tu derecho a no ir a trabajar: el permiso retribuido de 4 días

Si vives en una zona con alerta naranja o roja y es peligroso o imposible desplazarte, tienes derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días. Este derecho, conocido como "permiso climático", está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y se puede solicitar cuando las autoridades (como Protección Civil o la DGT) emiten recomendaciones o prohibiciones de desplazamiento, o cuando existe un "riesgo grave e inminente". Es importante destacar que este permiso es pagado: no te pueden descontar días de vacaciones, ni obligarte a recuperar las horas. Si la situación de riesgo se alarga más de cuatro días, la empresa puede optar por aplicar un ERTE por fuerza mayor.

La obligación de las empresas: adaptar la jornada o facilitar el teletrabajo

La normativa es contundente: ante una alerta naranja o roja de la AEMET, las empresas están obligadas a garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Esto implica adaptar las condiciones laborales, lo que puede incluir reducir o modificar la jornada, cambiar turnos o incluso prohibir ciertas tareas, especialmente las que se realizan al aire libre. La opción prioritaria, siempre que sea posible, es el teletrabajo. Si tu puesto es compatible con el trabajo a distancia, la empresa debe facilitarte los medios para ello. En este caso, deberás prestar servicio desde casa, ya que la imposibilidad es solo para acudir físicamente al centro de trabajo.

¿Cómo debo actuar? Pasos para comunicar tu situación

Si tu empresa no te ha dado instrucciones, es fundamental que actúes de forma proactiva. Comunica tu situación lo antes posible a tu responsable o a Recursos Humanos por los canales habituales (email, teléfono, etc.). No basta con no presentarse; debes justificar tu ausencia. Para ello, puedes adjuntar pruebas sencillas como un pantallazo de la alerta de la AEMET, capturas de noticias sobre cortes de carreteras en tu ruta habitual, o fotos y vídeos que demuestren el riesgo. En tu comunicación, solicita formalmente el permiso retribuido amparándote en el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores e indica si puedes o no teletrabajar y los motivos (por ejemplo, si hay cortes de luz o internet).

Resolver dudas frecuentes: ¿quién tiene la razón?

Consultorías laborales confirman que, ante estas alertas, muchas empresas están actuando con prudencia, optando por el teletrabajo o concediendo el permiso retribuido para evitar conflictos. Recuerda: no necesitas un parte oficial nominativo, basta con acreditar el riesgo objetivo con los avisos de las autoridades. Si solo una parte de tu trayecto está afectada, también puedes justificarlo aportando pruebas de ese tramo. Tu seguridad es un derecho fundamental que prevalece sobre la obligación de acudir al trabajo en situaciones de peligro manifiesto.