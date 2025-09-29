Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consum reabre este lunes: Estas son las tiendas que recuperan la normalidad

La cadena de supermercados vuelve a abrir al público en varios municipios de la Comunitat Valenciana y Tarragona

Consum cerrado por el temporal en Valencia.

Consum cerrado por el temporal en Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

Francis Aznar

Consum reabre este lunes varias de sus tiendas tras el paso de la alerta roja por lluvias y el cambio a nivel naranja. La cadena de supermercados ha confirmado que vuelve a la normalidad en parte de la Comunitat Valenciana y Tarragona después del cierre preventivo decretado ante el episodio meteorológico.

En la provincia de Castellón reabren los establecimientos de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola. En Tarragona, retoman la actividad las tiendas de Amposta, L'Hospitalet de l'Infant y Mont-roig del Camp. Todas ellas “pasaban de situación de alerta roja a alerta naranja”.

El domingo, Consum había anunciado el cierre de todos sus supermercados en la provincia de Valencia para este lunes por la alerta roja meteorológica. La medida afectó a 182 tiendas y se adoptó por seguridad de clientes y trabajadores, con el compromiso de revisar la situación conforme evolucionaran los avisos oficiales.

La compañía también suspendió el servicio de tienda online en las zonas afectadas, al tiempo que adelantó la salida de los trabajadores de las plataformas logísticas de Silla, Quart y Riba-roja, que se marcharon a sus casas antes del inicio de la alerta.

Con el cambio a alerta naranja en distintos puntos del litoral, la empresa inicia la reapertura progresiva. Consum ha indicado que seguirá pendiente de la evolución meteorológica y recomienda a los clientes consultar sus canales oficiales para verificar el estado de cada tienda y del reparto a domicilio.

