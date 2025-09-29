Consum reabre este lunes: Estas son las tiendas que recuperan la normalidad

Consum reabre este lunes varias de sus tiendas tras el paso de la alerta roja por lluvias y el cambio a nivel naranja. La cadena de supermercados ha confirmado que vuelve a la normalidad en parte de la Comunitat Valenciana y Tarragona después del cierre preventivo decretado ante el episodio meteorológico.

En la provincia de Castellón reabren los establecimientos de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola. En Tarragona, retoman la actividad las tiendas de Amposta, L'Hospitalet de l'Infant y Mont-roig del Camp. Todas ellas “pasaban de situación de alerta roja a alerta naranja”.

El domingo, Consum había anunciado el cierre de todos sus supermercados en la provincia de Valencia para este lunes por la alerta roja meteorológica. La medida afectó a 182 tiendas y se adoptó por seguridad de clientes y trabajadores, con el compromiso de revisar la situación conforme evolucionaran los avisos oficiales.

La compañía también suspendió el servicio de tienda online en las zonas afectadas, al tiempo que adelantó la salida de los trabajadores de las plataformas logísticas de Silla, Quart y Riba-roja, que se marcharon a sus casas antes del inicio de la alerta.

Con el cambio a alerta naranja en distintos puntos del litoral, la empresa inicia la reapertura progresiva. Consum ha indicado que seguirá pendiente de la evolución meteorológica y recomienda a los clientes consultar sus canales oficiales para verificar el estado de cada tienda y del reparto a domicilio.

Las precipitaciones y tormentas activarán este sábado los avisos en un total de seis provincias del este de la Península, con valores máximos de 60 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, los avisos por lluvia y tormenta se darán en Barcelona y Gerona, donde se esperan los valores máximos de 60 l/m2. Asimismo, los avisos por lluvias estarán en Lleida, Castellón, Huesca y Zaragoza. La AEMET prevé para este sábado una circulación atlántica en la Península, con inestabilidad y cielos nubosos en el nordeste y área mediterránea norte. De esta forma, desde primeras horas se prevén chubascos y/o tormentas en el nordeste y litorales catalanes, que serán localmente fuertes en el Pirineo, Prepirineo, este de Cataluña e Ibérica oriental y que tenderá a disminuir de oeste a este. Además, de forma más débil pueden afectar a otras zonas del tercio nordeste y Baleares.

Los puntos en los que más ha llovido en las últimas 24 horas: Precipitación acumulada las últimas 24 horas. / AVAMET

El interior norte de Castellón tiene activado el aviso amarillo para la tarde de este sábado por chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta, mientras se prevé un ascenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral de Valencia, con valores de 36 grados en la jornada de hoy. El cielo estará poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, según Aemet. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto, y las máximas en ascenso, localmente notable en el prelitoral de Valencia, con viento flojo de dirección variable, tendiendo por la tarde a viento del este en el litoral y del oeste en el interior, ocasionalmente moderado en Valencia. Para mañana domingo, se espera un descenso notable de las temperaturas máximas en el prelitoral de Valencia, cielo nuboso todo el día en Castellón e intervalos nubosos por la mañana en Valencia y Alicante. Hay probabilidad de chubascos en Castellón, Valencia y tercio norte de Alicante, más probables hacia el litoral y con tendencia a remitir al final de la tarde, temperaturas mínimas en ascenso, salvo un descenso en el norte de Castellón, y viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en el sur de Alicante. Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 29,3 y 22,3 grados València 29,5 y 23,3 grados Alicante 30,4 y 19,6 grados

