Propietario de ocho pisos con solo 30 años: "Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo"

La vivienda sigue siendo uno de los temas más calientes y presentes en la actualidad. Es un problema que muchos sufren y por eso abarca muchas tertulias de radio y tele, como el programa 'laSexta Xplica', el espacio de 'prime time' de una de las cadenas de Atresmedia.

En la edición del sábado 23 de agosto, Javier Medina, propietario de ocho pisos con 30 años, aseguró que él, al no haber tenido ayuda de sus padres para acceder a una vivienda, hará lo mismo con sus hijos: "Mis padres tienen su casa y yo tengo más patrimonio que ellos. No es cierto que si tus padres no te puedan pagar una entrada no puedas acceder a una vivienda".

"Trabajar para ganar un dinero"

Medina contó cómo hace para infundir la idea de que el dinero llega tras el esfuerzo: "Yo me llevo a mi hijo de tres años a mi empresa y le pongo a barrer con la escoba, y luego le doy un euro, y así le inculco la idea de que tiene que trabajar para ganar un dinero". Con ese euro se va a la máquina "a sacarse una bola y un juguete", explica.

Medina también contó qué pretende hacer con todo su patrimonio y por qué no quiere dejar que sus hijos lo hereden: "Yo pienso fundírmelo, no dejarles herencia y dejarles en vida la importancia del trabajo".

"Ese esfuerzo de que tiene que trabajar para ganar un dinero y luego ese dinero invertirlo", explicó en el plató de 'laSexta Xplica'.

"De hecho, le digo que si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando, pero si lo invierte en un piso, el piso lo alquila y no tiene que seguir trabajando".