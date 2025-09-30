Chris Bumstead, exculturista seis veces campeón del Mr. Olympia: "Aconsejo a los jóvenes que no empiecen con esteroides"

Sigue siendo una leyenda viva del culturismo, y todos quienes estén pendientes del Mr. Olympia 2025 pensarán en su nombre. Chris Bumstead ('CBUM), seis veces campeón del Mr. Olympia en la categoría 'Classic Physique', se retiró del circuito tras coronarse en la pasada edición y ahora vive una nueva vida alejada de los focos. En una reciente charla, el canadiense de 30 años compartió en 'Ultimate Human Podcast' una reflexión sincera sobre los sacrificios físicos y mentales del culturismo profesional.

Durante la conversación con el biólogo Gary Brecka, Bumstead reveló cómo a los 22 años fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune que afectaba a sus riñones, una condición que casi lo obliga a abandonar el deporte. En 2018, mientras se preparaba para el Olympia, sufrió una inflamación severa y edema en las piernas que lo llevó al hospital.

“Fue uno de los momentos más grandes de sentirme impotente, completamente fuera de control”, relató. Esa experiencia marcó un antes y un después en su manera de entrenar y en la forma de cuidar su cuerpo.

Unas palabras necesarias

Aquello fue un punto de inflexión para Chris, que empezó a ser consciente de que el culturismo de élite implica riesgos importantes, desde el desgaste físico hasta el uso de sustancias químicas que te hacen perder años de vida. “El culturismo no es un deporte saludable. Hay mucho que le exiges a tu cuerpo”, reconoció.

Al mismo tiempo, advirtió a los jóvenes sobre los riesgos de los esteroides: “Aconsejo a los jóvenes que no empiecen con esteroides; primero deben agotar todas las vías naturales”. Es un mensaje muy potente y necesario en un contexto en el que cada vez hay más público aficionado al gimnasio que usa química en su día a día (y ni siquiera son competidores).

También destacó el apoyo emocional de su entorno más cercano, en especial de su esposa (con quien acaba de tener una hija), a quien atribuye gran parte de su éxito y estabilidad: “Hay una diferencia entre lograr el éxito y perderse en el camino. Si me preguntas si habría sido exitoso sin ella, absolutamente no”.

Con seis títulos consecutivos del Mr. Olympia 'Classic Physique' (2019-2024), Bumstead es el atleta más laureado en la historia de esta categoría (aunque llegó a debutar en 'Open), creada en 2016 para rescatar la estética clásica del culturismo. Su dominio marcó una era, cambiando los cánones de belleza de la categoría: físico proporcionado pero de gran tamaño y con una simetría en 'X' perfecta.

A los 30 años, decidió retirarse tras su sexta victoria en 'Classic', motivado en parte por el nacimiento de su hija y la necesidad de priorizar la salud a largo plazo. "Perdí años de mi vida compitiendo, ahora quiero sumarlos de vuelta", confesó. Ahora está en un punto distinto, dedicado a sus negocios y disfrutando del entrenamiento de una manera más saludable.