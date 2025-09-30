Si hiciste la mili tienes ventajas para jubilarte

En España, el debate sobre la reinstauración del servicio militar obligatorio (conocido como "la mili") para los jóvenes ha sido recurrente. Aunque este servicio dejó de ser obligatorio hace más de dos décadas, actualmente no existe ninguna intención por parte del Gobierno de reintroducirlo. Sin embargo, quienes completaron este servicio en su momento aún pueden beneficiarse de ciertos privilegios, como la posibilidad de adelantar su jubilación cumpliendo ciertos requisitos.

El servicio militar obligatorio, conocido popularmente como "la mili", era un periodo de formación militar que debían cumplir todos los varones españoles mayores de 18 años. Su duración oscilaba entre 9 y 12 meses, dependiendo del destino y la especialidad asignados. Esta práctica estuvo vigente en España durante casi dos siglos, desde finales del siglo XVIII hasta su abolición en diciembre de 2001 por el gobierno de José María Aznar. Aunque la mili tenía sus ventajas y desventajas, destacaban varios puntos positivos:

Formación en valores: La mili fomentaba la disciplina, el compañerismo, la responsabilidad y el patriotismo.

Capacitación técnica: Muchos jóvenes adquirían habilidades técnicas que les resultaban útiles en su vida laboral.

Integración social: Permitía a jóvenes de distintas regiones y clases sociales conocerse e interactuar.

Desde su eliminación, el Ejército Español ha enfrentado dificultades para reclutar personal profesional, especialmente en tiempos de paz. Aunque no existen planes actuales para reintroducir la mili, algunos políticos y militares han sugerido la posibilidad de implementar un servicio militar voluntario, similar al de otros países.

Últimos soldados de reemplazo tras hacer la mili en Bétera, en 2001. / Agencias

Adelanta tu jubilación si has hecho la mili

A pesar de que la mili es cosa del pasado, los hombres que la realizaron pueden obtener beneficios actuales, como adelantar su jubilación. El servicio militar obligatorio tuvo varias duraciones a lo largo de los años: dos años hasta 1968, 18 meses hasta 1984, un año hasta 1991 y, finalmente, nueve meses hasta su abolición. Durante este periodo, los hombres que cumplían el servicio no podían trabajar ni cotizar a la Seguridad Social, lo que afectó su cómputo de años para la jubilación.

Actualmente, la Seguridad Social ha reconocido estos años de servicio. En su página web, se especifica que "los períodos de servicio militar o prestación social sustitutoria solo se computan para alcanzar el período de cotización específico en el caso de jubilación anticipada", ya sea "voluntaria o involuntaria", y siempre con un "límite máximo de un año". Esto significa que la mili puede convalidarse como un año de cotización laboral, beneficiando así la pensión. Para ello, es necesario acreditar que se cumplió con el servicio militar obligatorio en su momento y que no se evadió por razones permitidas. Gracias a este reconocimiento, quienes realizaron la mili pueden jubilarse un año antes de la edad actual requerida, que es de 66 años y medio.

En conclusión, aunque el servicio militar obligatorio forma parte del pasado de España, sus efectos y beneficios continúan presentes en la vida de muchos ciudadanos, especialmente en lo que respecta a su jubilación.