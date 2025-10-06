Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: "Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear"

Nadie tiene la receta universal de la felicidad. Son muchos los humanistas que han tratado de responder a la pregunta de cómo alcanzar la felicidad. Lo cierto es que es un concepto difícil de definir. Algunos encuentran la felicidad en lo que hacen, alcanzando metas personales o profesionales. Para otros se trata de disfrutar de momentos simples y mundanos. Así de subjetiva es la felicidad.

Mónica Naranjo, a sus 51 años, celebra treinta años de carrera con un nuevo espectáculo, 'Greatest hits tour', en el que recorrerá sus distintas etapas artísticas. Recientemente, la artista catalana ha pasado por el pódcast 'Tengo un plan' para hablar de su carrera y de la vida en general.

¿Cómo encontrar la felicidad?

Tradicionalmente, los clichés casi que han dado por sentado que los artistas viven rodeados de lujos y opulencia. Sin embargo, Naranjo ha desvelado que su ideal de felicidad está muy alejado de todo ello. "La felicidad se traduce en estar en casa rodeada de mis animales y ya está", asegura.

Y para una persona que le esté dando vueltas, ¿qué le dirías para conseguir la felicidad?, le pregunta el presentador. "Que se escuche a sí mismo y que no escuche a los demás. Solamente que se escuche a sí mismo y que lo que quiera hacer en la vida se lo calle y se ponga en marcha y que nunca dejes de pedalear", añade.

Insiste la artista en la idea de nunca dejar de pedalear. "El día que se deja de pedalear ese día es cuando empiezas a morirte", sentencia.

Guiarse por la pasión

En la entrevista, Mónica Naranjo también revela un encuentro con Salvador Dalí cuando ella tenía 14 años. Pudo conversar con el pintor, que le dijo: "guía siempre tu pincel por la pasión". "Y ese ha sido siempre mi lema, todo lo que he hecho a lo largo de mi vida de estos 30 y tantos años en el mundo de la música. Me he dejado guiar por el alma", relata la artista de Figueres.

¿Qué le diría a una mujer que no confía en sí misma? "Sal, ponte en marcha, vive la comunidad, vive la vida. Y te dirán: Pero, ¿y si fracaso? Fracasar es no intentarlo. Tú te imaginas vivir una vida con el ¿y si? No. Tírate al lodo, ya te limpiarás. Levántate, lávate y sigue".