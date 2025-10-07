Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso»

Los diez primeros pisos de precio limitado en Mallorca ya tienen propietarios. Julia, Tomeu, Sara o Tatiana son cuatro de las diez personas que estrenarán vivienda en Manacor dentro de unas semanas, en el inmueble de la promotora Grup Amb Tu. Se trata del primer edificio de Viviendas de Precio Limitado (VPL) de Baleares, un modelo regulado que obliga a vender al menos un 30% más barato que el mercado y que pone coto a la especulación.

Testimonios

«Llevaba más de un año buscando y en Palma era imposible», cuenta Julia de Oliveira, administrativa de 34 años. Es residente en Palma, pero ha aceptado mudarse a Manacor: «Muchas veces teletrabajo, así que puedo aprovechar la oportunidad», aclara. «Al principio incluso desconfié. Me parecía tan barato que dudé de si era real», admite. Finalmente, se lanzó: «Me parece perfecto que si algún día lo vendo no pueda hacerlo al triple. Justo esa es la idea, que no se especule», explica. Y añade: «Encontrar este piso ha sido un alivio, pensé que nunca podría comprar una vivienda en Mallorca».

Julia de Oliveira, de 34 años, en uno de los pisos que se han adjudicado en Manacor. / Irene R. Aguado

Para Tomeu Pascual, de 55 años y natural del pueblo de Son Carrió, el hallazgo fue casi por casualidad: «Me salió un anuncio en las redes sociales. Buscaba en Palma porque trabajo ahí, pero los precios eran imposibles». Pagará 155.000 euros por su nuevo piso en la Avenida del Tren de Manacor, donde vivirá después vender su antigua vivienda en Vilafranca. «Con un sueldo normal, como el mío, que trabajo en hostelería, es muy difícil comprar una vivienda en Mallorca. Es de locos», resume.

Uno de los primeros propietarios de los pisos de precio limitado, Tomeu Pascual, ha estado esta mañana en la jornada de puertas abiertas con su hija Sofía. / Manu Mielniezuk

La historia de Sara Bautista empieza antes. Veterinaria de 35 años y nacida en Toledo, llegó a Mallorca hace nueve años. «Desde el principio pensé que quizá era mejor comprar que alquilar, pero ya entonces era complicado. Ahora es imposible», asegura. Ha comprado el piso por 125.000 euros y con esta hipoteca, explica, podrá pagar 200 euros mensuales menos de lo que paga ahora por el alquiler: «Una amiga me pasó el anuncio y no me lo pensé. Si llego a tardar mucho, perdía la oportunidad».

Sara Bautista, de 35 años, en su nuevo piso de precio limitado en Manacor. / Manu Mielniezuk

Por su parte, Tatiana Eleseeva, tiene 31 años y llegó a Mallorca desde Rusia hace casi una década. Trabaja en una compañía de traducción en Palma y pagará 160.000 euros por su piso, que igual que el resto de viviendas de esta promoción, tiene una habitación doble, un baño y un salón-cocina, además de un pequeño balcón. «Al principio me pareció demasiado bonito para ser verdad. En Palma miraba cosas del mismo precio que estaban ocupadas o que había que reformar gastando lo mismo que costaba la casa», relata. «A personas como yo, solas y sin hijos, nos cuesta mucho comprar una vivienda y tampoco podemos acceder a muchas ayudas», comenta.

Tatiana Eleseeva, de 31 años, vive en Mallorca desde hace nueve, y se acaba de comprar un piso de precio limitado por 160.000 euros. / Manu Mielniezuk

Los cuatro coinciden en la misma idea: sin este modelo, acceder a la propiedad hubiera sido imposible. «Aquí comprarse un piso es muy difícil sin este tipo de ayudas», resume Tatiana. Ellos formaban parte de las más de 9.000 personas inscritas en listas de espera para futuras promociones del Grup Amb Tu, que tiene 17 promociones de este tipo en marcha en Baleares. Quienes quieran optar a una de estas viviendas deben inscribirse en la promotora, indicando el municipio donde buscan piso y el número de habitaciones. Después se prioriza a los residentes de larga duración en las islas y a perfiles como familias con hijos o dependientes a cargo, menores de 35 años o personas que compaginan trabajo y estudios, entre otros.

El grupo prevé abrir nuevas convocatorias en los próximos meses y, llegado el momento, se organizarán sorteos entre los solicitantes que cumplan los requisitos. La intención es que este modelo se consolide como una vía intermedia entre la vivienda libre y la protegida, con precios regulados para trabajadores residentes que hoy no pueden acceder al mercado inmobiliario.