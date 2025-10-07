Una app 'made in Castellón' convierte la memoria de las personas mayores en un libro para toda la familia. Se trata de VersedIA, una plaicación que nació de una experiencia familiar. El abuelo de Ignasi Tormo, uno de los fundadores de la app, perdió la memoria en pocos meses. Su abuela, amante de contar anécdotas, quiso escribir su vida, pero se topó con obstáculos: ¿por dónde empezar?, ¿cómo ordenar recuerdos que aparecen a destiempo? o ¿cómo reescribirlo ya escrito a mano?

Una app de Castellón

Aquella biografía merecía ver la luz sin convertirse en una pesadilla. Con ese reto en el corazón, un equipo joven de la terreta, liderado por Ignasi Tormo (Matemático Computacional), Cristian Valero (Investigador en Inteligencia Artificial) y Tomás Palaoro (Diseñador de aplicaciones móviles) se propusieron crear una herramienta amable, clara, sencilla y, sobre todo, útil.

El proyecto cuenta, además, con la colaboración de una neuróloga, una psicóloga y con Nadine Canet, comunicadora del contenido audiovisual y redes sociales.

Los creadores de VersedIA, Tomás Palaoro, Ignasi Tormo y Cristian Valero / Mediterráneo

Sencilla utilización

VersedIA está pensada para que prácticamente cualquiera pueda usarla. La persona recibe una pregunta y responde hablando, sin necesidad de escribir. Hay un modo asistido que lee la pregunta en voz alta y activa la grabación de forma automática: basta con concentrarse en recordar.

Tras cada respuesta, la aplicación escucha y propone preguntas personalizadas que profundizan en lo que se acaba de contar. Así, a cada pregunta base le sigue otra a medida, y el relato va tomando forma con naturalidad.

No son preguntas al azar. Una parte del itinerario de preguntas es común, estas fueron diseñadas y revisadas por una neuróloga de prestigio con experiencia internacional y por una psicóloga y la otra parte se adapta a cada historia gracias a la IA.

Este enfoque crea un proceso de reminiscencia estructurada: recorrer la vida por etapas, rescatar hitos y emociones, y estimular la mente mientras se recuerda. El resultado es doble: un regalo para el corazón de la familia y, a la vez, un ejercicio saludable para quien narra.

De Castellón al mundo, con raíces universitarias VersedIA es un proyecto nacido en la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), desarrollado en el programa para emprendedores UJI Startup y que ha contado con el asesoramiento de diversos miembros de SECOT Castellón. Actualmente los impulsores de VersedIA participan en la iniciativa INCIBE del CEEI de Castellón.

Un libro para hoy y el futuro

Cuando el recorrido termina, VersedIA redacta la biografía completa y la presenta para leerla como un e-book, descargarla en PDF o incluso convertirla en un libro impreso listo para leer junto a la familia.

Es fácil imaginar la escena alrededor de una mesa: hijas, hijos y nietos leyendo cómo fueron los primeros trabajos, el viaje que cambió una vida, la canción que sonaba el día que se conocieron…

A todos nos gustaría poder leer las historias de nuestros antepasados. Y si no escribimos ahora las nuestras (y las de quienes aún pueden contarlas), corremos el riesgo de que se pierdan.

Un proyecto para toda la familia

Aunque las personas mayores atesoran más kilómetros de vida, VersedIA es para toda la familia. Hijas e hijos que ayudan a sus padres a recordar; nietas y nietos que descubren el origen de su nombre; familias que, entre risas y alguna lagrimita, completan juntas capítulos sobre infancia, juventud, amor, trabajo, aprendizajes y legado.

El valor no está solo en el libro terminado, sino en el tiempo compartido y en las conversaciones que nacen por el camino.