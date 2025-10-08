La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas

Los planes de pensiones y la fiscalidad sobre el ahorro pasan a un segundo plano. La Seguridad Social ha confirmado uno de los cambios más relevantes del sistema: una reforma que impacta directamente en la jubilación de miles de personas en España. La novedad, que se materializará en 2026, te permitirá sumar meses de cotización a tu vida laboral sin haber trabajado, un beneficio que se amplía notablemente para las mujeres.

Un antes y un después en la jubilación. El concepto de "cotizar sin trabajar" puede sonar a ciencia ficción, pero es una realidad dentro del sistema de la Seguridad Social en España. Este mecanismo, conocido como integración de lagunas de cotización, es una red de seguridad para aquellos periodos en los que, por diversas circunstancias, no se ha podido aportar al sistema. En esencia, la Seguridad Social 'rellena' esos vacíos laborales para que no afecten negativamente al cálculo de la pensión.

Hasta ahora, la norma general permitía integrar los primeros 48 meses de inactividad con el 100% de la base mínima de cotización, y el resto, con el 50%. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, la reforma de las pensiones introduce una mejora significativa, especialmente para las mujeres. Este cambio pretende reducir la brecha de género en las pensiones, un problema persistente en nuestro país, donde, 2023, las jubiladas cobraban 502,27 euros menos que los jubilados, alcanzando una brecha de género del 18% en las pensiones de jubilación, según cifras del portal de servicios sociales Solidaridad Intergeneracional.

Lagunas de cotización más beneficiosas para mujeres

La reforma llega con un claro enfoque de género, entendiendo que las interrupciones en la vida laboral por el cuidado de los hijos han afectado históricamente más a las mujeres. A partir de 2026, las madres que hayan dejado de trabajar para cuidar a sus hijos podrán beneficiarse de un sistema mucho más generoso:

Hasta 60 meses (5 años) de cotización se podrán rellenar con el 100% de la base mínima de cotización .

(5 años) de cotización se podrán rellenar con el . 24 meses adicionales se integrarán con el 80% de la base mínima.

Esto es un avance crucial que se suma al ya conocido complemento para la reducción de la brecha de género, un extra económico mensual que se recibe por cada hijo. Desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) dan a entender que el objetivo es compensar el impacto negativo que la maternidad ha tenido en la carrera profesional de las mujeres.

También para hombres

Si bien la integración de lagunas de cotización es un beneficio específico para las mujeres, los hombres no quedan excluidos de las ayudas del sistema de pensiones.

En el caso de los permisos de paternidad, los hombres que hayan interrumpido su carrera para el cuidado de sus hijos pueden solicitar el ya mencionado complemento de brecha de género, siempre y cuando se demuestre que su pensión es inferior a la de la madre debido a la paternidad. Este complemento es un plus a la pensión final, una medida que busca equilibrar las desigualdades salariales y de cotización. Es una muestra de que el sistema de pensiones evoluciona para adaptarse a la realidad social de las familias actuales.

Un sistema más justo

Este cambio en la Seguridad Social es una noticia excelente para millones de personas en España. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que las tasas de empleo de las mujeres (25 a 49 años) con hijos menores de 12 años son menores a las tasas de empleo de las mujeres de la misma edad sin hijos.

Para el ciudadano de a pie, esta reforma significa una mayor seguridad económica en el momento de la jubilación. Al rellenar las lagunas de cotización, la base reguladora de la pensión no se verá tan mermada, garantizando un ingreso más estable y justo en el futuro. Es un claro ejemplo de cómo el gasto público se adapta para proteger a los más vulnerables y corregir desequilibrios históricos.

El mensaje de la Seguridad Social es claro: la jubilación no es solo cosa del futuro, se construye día a día. Y con estos cambios, la Seguridad Social da un paso más para que ese futuro sea más equitativo.