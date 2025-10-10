La increíble historia de Marco Bermúdez, propietario de cuatro empresas con tan solo 14 años: "He ganado entre 7.000 y 10.000 euros"

Marco Bermúdez, con solo 14 años, sorprende relatando su insólita historia: comenzó a intentarlo en el mundo empresarial a los ocho años mientras estudiaba en Genyus School, una escuela enfocada en despertar vocaciones emprendedoras desde temprana edad.

Intentos fallidos que se convirtieron en lecciones

Sus primeros proyectos no tuvieron éxito: uno consistía en construir un robot humanoide y otro en diseñar un sistema de orientación para supermercados. "A los 8 años supe lo que es el fracaso", afirma. Pero lejos de desanimarse, Marco aprendió de esas experiencias y siguió adelante con nuevos retos.

El primer éxito: impresión 3D con madera

A los 10 años invirtió en su primera impresora 3D y con ella llevó a cabo su primera iniciativa rentable: "ThreeDmensional", empresa que produce objetos como llaveros y letreros utilizando impresión 3D con materiales vegetales. Gracias a este emprendimiento, Marco obtuvo ingresos de entre 7.000 y 10.000 euros.

Un cuarto proyecto con mirada al futuro

Además de ese primer éxito y sus dos intentos anteriores, Marco está desarrollando una cuarta iniciativa: "Smart Bridge", un software de ingeniería civil que optimice el diseño de puentes utilizando inteligencia artificial. Para avanzar necesita financiación, y ha manifestado abiertamente que está en busca de 250.000 euros para materializar la idea. Así lo contó en el programa de Antena de "Y ahora Sonsoles".

nfancia y emprendimiento en equilibrio

Pese a la magnitud de sus proyectos, Marco insiste en que sigue siendo un adolescente. Asegura haber aprendido a equilibrar su vida personal con el trabajo: “En mis ratos libres es cuando me pongo a trabajar”. Su frase resume cómo compagina la infancia con su faceta de empresario: "Al fin y al cabo mi sueño es llegar a ser emprendedor, crear SmartBridge y no perder esta curiosidad".

Su recorrido, desde los tropiezos iniciales hasta los primeros ingresos y la ambición tecnológica, inspira por su claridad y determinación a una muy temprana edad.