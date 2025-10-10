Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
- Dana Alice en Castellón: Aemet empeora la previsión y solo se salva de la alerta amarilla una zona de la provincia
- Directo: Castellón afronta la primera jornada de la dana Alice en alerta amarilla
- Nace un nuevo festival de música indie, pop y alternativa en Castellón: todo el cartel
- ¿Qué días van a ser los peores de la dana en Castellón?
- Caso extremo de abandono: Un perro lleva semanas solo y encerrado en un piso de Nules
- Vuelco en el caso del perro encerrado en Nules: Una llamada al Seprona y lo rescatan en pocas horas
- Las cuatro preguntas que deja el Villarreal-Barcelona de Miami
- Castelló da luz verde a ayudas al alquiler de hasta 800€ mensuales