Así es como puedes eliminar las polillas de tu casa

Aparecen sin previo aviso, aunque no transmiten enfermedades, su presencia es igual de incómoda como persistentes. Las polillas o palometa —ya sean las que se cuelan en la despensa de la cocina o las que anidan en armarios y textiles— no suponen un riesgo para la salud, pero sí una gran molestia que conviene atajar cuanto antes. Acabar con ellas requiere más estrategia que productos químicos.

La escena puede varias, pero el patrón se repite: una mariposa grisácea/marrón revoloteando junto al techo, un par de agujeros sospechosos en una camiseta o grumos extraños en una bolsa de arroz. La señal es clara: tenemos visita, y no es bienvenida.

¿Por qué hay polillas en tu casa?

A diferencia de lo que muchos piensan, su presencia no implica, necesariamente, suciedad. Las polillas buscan tres cosas: oscuridad, alimento y calor. Y nuestros hogares —especialmente en primavera y verano— les ofrecen el entorno perfecto para reproducirse. Las condiciones que más le atraen:

Ropa guardada durante meses: sobre todo si se trata de fibras naturales como lana, algodón o lino.

sobre todo si se trata de fibras naturales como lana, algodón o lino. Despensas con alimentos sin cerrar herméticamente: como cereales, legumbres o frutos secos.

como cereales, legumbres o frutos secos. Ambientes con humedad y poca o nula ventilación: como trasteros, armarios empotrados o baños.

como trasteros, armarios empotrados o baños. Zonas olvidadas durante la limpieza: donde se acumulan polvo, migas o residuos orgánicos.

¿Cómo eliminarlas si ya han entrado?

Lo que vemos como una polilla “volando” suele ser el final del problema: la etapa adulta. Lo preocupante ocurre antes, en el proceso de crecimiento de las larvas. Sin ellas las que se alimentan del material (ya sea textil o comestible) y las responsables de los daños. Una vez detectadas, actuar rápido y con métodos es clave. Y no, no es necesario llenar la casa de insecticidas. Estas son las acciones más eficacia para eliminarlas:

Vacía y revisa armarios, despensas, cajones, etc. Busca telarañas, polvo fino o larvas. Aspira a fondo todos los rincones. No olvides esquinas, juntas o partes traseras de muebles. Limpia con vinagre blanco (mezclado con agua caliente). Este remedio casero es efectivo para eliminar huevos y larvas. Lava o congela textiles sospechosos. Antes de guardar las prendas de invierno, revisa tu ropa para detectar posibles señales de su presencia. Elimina lo que esté afectado: Alimentos infestados o ropa muy dañada deben desecharse en bolsas bien cerradas Coloca trampas de feromonas si quieres reducir la presencia de adultos vivos (especialmente en cocinas y armarios).

Andrea, creadora del canal Limpiaterapia con Andrea, ha explicado un método natural y sencillo para eliminar las polillas de forma definitiva. Su primer consejo es vaciar completamente los armarios y limpiarlos a fondo con una mezcla de agua y vinagre, clave para eliminar huevos y larvas ocultas.

Después, recomienda preparar un repelente casero usando bolsitas de tul con cáscaras de cítricos como limón, naranja o pomelo, junto a hierbas aromáticas como lavanda, menta o laurel. También se puede utilizar algodón impregnado de aceites esenciales naturales.

Este método, además de ser efectivo, es económico y natural que protegerá tus prendas sin recurrir a productos químicos. Andrea sugiere repetir esta limpieza varias veces al año, especialmente en los cambios de estación, para mantener los armarios libres de polillas.