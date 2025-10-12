DANA ALICE
Prohens y varios técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza
El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana
EFE
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.
Al no poder abandonar la nave, se ha decidido hacer la conexión al Comité Técnico Asesor que debe analizar la evolución de la dana Alice desde el mismo avión, según han informado desde el Govern balear.
La presidenta regional, Marga Prohens, ha aterrizado en la isla para participar del comité técnico convocado en el Parque Insular sa Coma por las lluvias y tormentas que siguen afectando a Ibiza y Formentera.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 mm. Lo ha extendido también al sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas.
El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana.
- La dana Alice en Castellón, en directo: caen más de 70 litros en la Plana Baixa
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja
- Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat
- Dana en Castellón: lo peor está por llegar
- Tiempo en Castellón: Máxima preocupación ante la llegada de lo peor de la dana Alice
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall
- Buzos retiran 200 kilos de 'redes fantasma' a 30 metros de profundidad frente a la costa de Orpesa
- Castelló tendrá un nuevo apartahotel para turismo joven en verano: los detalles