Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 13 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 13 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 01, 04, 20, 25, 31 y 36. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9500627, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- Grúas Tomás celebra su 50º aniversario con una gala llena de magia y homenajes en Vila-real
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall