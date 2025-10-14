Netflix prepara una serie ‘true crime’ sobre el asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz

Netflix trabaja en una nueva serie de 'true crime' inspirada en la historia Joaquín Ferrándiz Ventura, el asesino en serie que conmocionó a Castellón a mediados de los años 90.

Ferrándiz fue condenado por matar a cinco mujeres en distintos puntos de la provincia y es considerado el primer asesino en serie reconocido como tal en España.

El actor Francesc Orella, conocido por su papel protagonista en Merlí, confirmó durante una entrevista en el programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, conducido por Roger Escapa, que participará en esta producción de Netflix.

“Muy pronto comenzaré el rodaje de una serie para Netflix sobre un 'true crime' del primer caso que se consideró un asesino en serie en España; esto era una figura que antes solo se pensaba en Estados Unidos”, explicó Orella durante la conversación, emitida con motivo del décimo aniversario de Merlí.

Interpretará al fiscal general

El catalán adelantó que en la serie dará vida al fiscal general de Castelló, Juan Salvador Salom Escrivá, que llevó la acusación en el caso Ferrándiz y que tuvo un papel clave en la investigación y posterior juicio.

Francesc Orella interpetará a Juan Salom / .

No es la primera vez que Orella se adentra en este género. En 2024 ya participó en el éxito de Netflix El caso Asunta, donde interpretó al abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, defensor de Rosario Porto, madre adoptiva de la niña asesinada en Santiago de Compostela.

Un caso que marcó a toda una provincia

Ferrándiz fue condenado a 69 años de prisión por el asesinato de cinco mujeres en Castelló, Vila-real, Benicàssim y Onda. Cumplió 25 años de condena —el máximo que permitía la legislación entonces, antes de la prisión permanente revisable— en la cárcel de Herrera de la Mancha y recuperó la libertad en julio de 2023.

A su salida, declaró que “no volveré a Castellón por respeto a las víctimas” y que se marchaba “al extranjero para rehacer mi vida”.

Con este proyecto, Netflix continúa apostando por el 'true crime' nacional, un formato que está teniendo mucho éxito en la nueva era de las plataformas de producciones audiovisuales.

El fiscal Juan Salom, autor del serial 'Crímenes olvidados' en 'Mediterráneo'

El fiscal Juan Salvador Salom Escrivá, a quien Francesc Orella interpretará en la nueva serie de Netflix, firma actualmente en Mediterráneo el serial ‘Crímenes olvidados’.

Se trata de un proyecto que, cada semana, publica reportajes multimedia tanto en papel como en la web, adentrándose en casos reales ocurridos en la provincia de Castellón que forman parte de su historia criminal.