No estudies más, estudia mejor: El método científico que te ayuda a aprobar las oposiciones

Aprobar una oposición en España es un verdadero maratón que exige, más que horas de estudio, una capacidad inquebrantable de resistencia y método. El camino hacia una plaza en la Administración pública no es corto; en promedio, los aspirantes dedican entre cuatro y seis años a la preparación, y en algunos casos, esta se extiende hasta una década. Ante este escenario competitivo y solitario, la clave del éxito reside en aplicar estrategias que han sido probadas, optimizando el tiempo y maximizando la retención del contenido. Expertos y funcionarios de éxito, como María Llagunes (funcionaria y divulgadora) y Rafa Montes (preparador de oposiciones), coinciden en que la disciplina y una planificación inteligente pesan tanto como el temario en sí.

La base de cualquier preparación exitosa es la planificación y la gestión de recursos. Es un error común subestimar la complejidad y el volumen del contenido, por lo que es fundamental definir objetivos claros y diseñar un calendario flexible que alterne teoría, práctica y repasos. En cuanto a los materiales, Rafa Montes aconseja trabajar con un temario bien redactado y actualizado, tomando notas y subrayando directamente en papel. Por su parte, María Llagunes insiste en que, especialmente en oposiciones jurídicas o técnicas, es primordial dejar de lado los "temarios prefabricados" y centrarse en la legislación pura y las actualizaciones normativas del BOE. Esta organización inicial permite dividir el estudio en bloques manejables, evitando el agobio de última hora.

Pero estudiar de forma inteligente va más allá de la lectura y el subrayado. Los especialistas destacan la necesidad de utilizar técnicas de estudio activas para asegurar la asimilación del temario. Está científicamente demostrado que la escritura funciona como una poderosa herramienta de memorización. María Llagunes recomienda transcribir lo memorizado sin mirar los apuntes, ya que este esfuerzo físico incrementa la retención de la información. Otras herramientas visuales, como el código de color para asociar conceptos, o técnicas de concentración como la Técnica Pomodoro (estudiar en bloques de 25 a 50 minutos seguidos de pausas cortas), son esenciales para evitar la fatiga mental y mejorar el enfoque. Además, métodos como el de la repetición espaciada son cruciales para consolidar la información a largo plazo y evitar el olvido progresivo.

Una vez que se domina la teoría, la única manera de comprobar la memorización real es mediante la práctica. La realización de tests y simulacros bajo condiciones de examen es la forma más efectiva de familiarizarse con el formato de la prueba, mejorar la velocidad de respuesta y detectar patrones en los enunciados. Los expertos enfatizan que no basta con realizar la prueba, sino que la corrección es un paso irrenunciable. Un error grave que se debe evitar es no reflexionar sobre los fallos; es fundamental revisar y repasar los artículos o temas errados para no volver a equivocarse en el futuro. Evaluar el progreso constantemente, ya sea mediante autoevaluaciones semanales o simulacros, permite identificar puntos débiles y ajustar el plan de estudio a tiempo.

Finalmente, la salud mental y el apoyo externo son determinantes. Superar una oposición exige mantener una rutina estable y, crucialmente, programar días libres definidos para evitar el agotamiento. Aunque Rafa Montes asegura que es posible prepararse por cuenta propia si se tiene mucha autodisciplina, alerta sobre riesgos como el aislamiento o la falta de conocimiento sobre cómo corrigen los tribunales. Por ello, tanto él como María Llagunes coinciden en que contar con una academia o un preparador, si los medios económicos lo permiten, es la recomendación definitiva. Un guía o preparador puede aportar el apoyo necesario, explicar conceptos complejos e incluso guiar la estrategia. La clave es la constancia y la aplicación de estrategias efectivas y personalizadas.