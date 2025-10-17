Iberdrola reconoce la labor solidaria de cuatro empleados en sus Premios Internacionales de Voluntariado 2025

Iberdrola ha reconocido la excepcional labor solidaria de cuatro empleados con la entrega de sus Premios Internacionales de Voluntariado 2025. Estos galardones destacan la dedicación, el compromiso y el impacto social de los profesionales del Grupo más activos dentro del Programa Internacional de Voluntariado Corporativo de la compañía. Su concesión ha sido uno de los momentos más destacados de la XIV Semana Internacional del Voluntariado, que un año más ha movilizado a miles de personas en todo el mundo, bajo el lema Yo creo en un mundo mejor.

Estos premios son reflejo de la amplitud de las acciones llevadas a cabo por Iberdrola en este ámbito y su dimensión internacional.

Laura Cid, de la Dirección de Control de Iberdrola España, ha sido galardonada en la categoría Salud y Bienestar, por su implicación en las tareas de limpieza y reconstrucción de las localidades del Levante español afectadas por la dana. Dentro de la iniciativa Voluntari@s por la dana, se desplazó semanalmente desde Madrid a Valencia e involucró a familiares y amigos.

Jodie Dinnie, del equipo de Personas de ScottishPower, en el Reino Unido, ha sido premiada en la categoría de Educación, por su papel clave en el proyecto Breaking Barriers, que ofrece a jóvenes con dificultades de aprendizaje la oportunidad de obtener una titulación y experiencia profesional.

Agata Dietrich-Badziong, de Iberdrola Renewables Polonia, ha sido reconocida en Compromiso y Difusión, por implicar a más de 100 personas en actividades solidarias y consolidar el voluntariado corporativo en su país, uno de los más recientes en sumarse al programa.

Benjamin Shepard, responsable del proyecto de redes de transporte de electricidad NECEC de Avangrid, ha destacado en Medio Ambiente, por su labor en la conservación de espacios naturales, con 25 acciones en lo que va de año en favor del entorno.

Los cuatro reflejan el espíritu de una red global que este año ha vuelto a demostrar su pasión y entrega durante la celebración de la XIV Semana Internacional del Voluntariado en colaboración con instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro en los países en los que Iberdrola está presente. Más de 8.500 personas comprometidas se han apuntado a las 135 iniciativas previstas en esta edición.

De entre esas actividades, en España, destacan acciones medioambientales como la reforestación en la reserva de la biosfera de Urdaibai, donde ya se han plantado más de 8.500 árboles y arbustos autóctonos, así como la recuperación de zonas afectadas por incendios. En los Estados Unidos, la renovación de viviendas y la protección de la biodiversidad han cobrado protagonismo. En el Reino Unido, la ayuda se ha canalizado a través de bancos de alimentos y la mejora de centros para personas con discapacidad. En Brasil se han impartido talleres sobre el uso seguro de la electricidad y se han desarrollado campañas de prevención contra el cáncer. Son solo algunos ejemplos de las propuestas que se han materializado en los distintos mercados donde Iberdrola opera.

Además, la compañía ha impulsado la carrera global Dorsal Solidario, cuyo objetivo es donar alimentos a familias en situación vulnerable. Gracias a esta iniciativa, los kilómetros recorridos por los participantes se han transformado en cestas de productos que beneficiarán a 8.800 personas.

Una red global de solidaridad

El Programa Internacional de Voluntariado Corporativo de Iberdrola, creado en 2006, ha consolidado una trayectoria ascendente y ya cuenta con más de 23.000 participantes que han llevado a cabo 9.500 acciones en colaboración con más de 2.600 asociaciones. Hasta la fecha, el programa ha beneficiado directamente a más de 14 millones de personas en todo el mundo.

Este compromiso ha sido reconocido internacionalmente. Naciones Unidas incluyó el programa en su informeTransforming Livess and Communities, elaborado por IMPACT2030 en colaboración con la Oficina de Cooperación de la ONU. Además, Iberdrola recibió el Innovation Award en la sede de esta misma organización en Nueva York. El galardón pone en valor los enfoques innovadores de las empresas cuyos empleados contribuyen a generar impacto positivo en sus comunidades. La compañía es la única energética y la única empresa en España que ha obtenido este reconocimiento por su programa de voluntariado corporativo.