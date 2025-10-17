¿Se pueden pagar hipotecas “a tocateja”? La frase de Rufián que desata polémica

Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), volvió a poner el foco en la crisis de vivienda durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En su intervención, denunció que "se está especulando con un derecho fundamental", y propuso elevar los impuestos a quienes compran viviendas con fines de inversión.

El parlamentario catalán propuso que quien quiera una vivienda adicional "pague un 30, un 40 o un 50 %" de impuestos, y sugirió que la inversión se redirija hacia otros sectores como el oro o las criptomonedas. Su lema: "Una familia, una casa", resume la visión de su formación.

Vivienda y desigualdad

Rufián denunció que "mientras el salario medio ronda los 1.300 euros, el alquiler en muchas ciudades ya supera los 1.600", lo que, en su opinión, ahonda las desigualdades. Según el diputado de ERC, más de la mitad de las compraventas de viviendas se cierran sin necesidad de hipoteca, lo que interpreta como un síntoma del peso creciente del capital frente al acceso tradicional a la vivienda.

En este punto, Rufián usó la expresión "hipotecas a tocateja" para referirse a la compra directa sin financiación bancaria, una forma coloquial de remarcar que gran parte de las operaciones inmobiliarias no requieren préstamo por parte de quienes ya disponen de patrimonio.

Visiones enfrentadas

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, rechazó las propuestas de ERC, defendiendo que "no se puede construir a lo loco" y apostando por soluciones equilibradas. En paralelo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó que el Ejecutivo favorezca a los grandes tenedores.

Por su parte, Ione Belarra, diputada de Podemos, se alineó con la visión de Rufián al afirmar que "la mayoría de las casas se compran sin pedir ningún préstamo", y criticó que el Gobierno "alimente la especulación con ayudas al alquiler y a los caseros".

Rufián dice que “el drama de la vivienda” puede acabar con el Gobierno y propone intervenir el mercado / Mediterráneo

Qué dicen los datos

Cada vez son más quienes compran una vivienda sin pedir una hipoteca, sobre todo en el caso de grandes patrimonios o fondos de inversión. Así lo refleja el Banco de España, que advierte de una tendencia creciente que aleja aún más a muchos ciudadanos del sueño de tener casa propia.

Porque la realidad es otra para la mayoría: la primera vivienda sigue dependiendo, casi siempre, de un préstamo bancario.

Los expertos coinciden en que frenar esta desigualdad requiere aumentar la oferta de vivienda, agilizar trámites y aplicar políticas que faciliten el acceso, sin asustar a quienes construyen o invierten. De lo contrario, advierten, el problema podría empeorar.